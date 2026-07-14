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Emekli maaşı düzenlenmesini de içeren kanun teklifi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda

Emekli maaşı düzenlenmesini de içeren kanun teklifi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda
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En düşük emekli aylığının 23 bin 552 liraya çıkarılmasını öngören kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülmeye başlandı. Teklifle yaklaşık 5,1 milyon emeklinin doğrudan yararlanması hedefleniyor.

En düşük emekli aylığının 23 bin 552 liraya yükseltilmesini içeren kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülmeye başlandı.

AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş'un başkanlığında toplanan TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, en düşük emekli aylığının 23 bin 552 liraya yükseltilmesi ve ekonomiye ilişkin düzenlemeleri içeren Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri başladı.

Teklif sahiplerinden AK Parti Samsun Milletvekili Ersan Aksu, düzenlemeye ilişkin sunum yaptı. Toplumun tüm kesimlerini koruyacak önlemleri aldıklarını belirten Aksu, "Emeklilerimizi ve hak sahiplerini yakından ilgilendiren düzenleme ile mevcut 20 bin Türk lirası olan en düşük aylık ödeme tutarını 2026 yılının ilk 6 ayında TÜİK tarafından açıklanan yüzde 17,76 enflasyon oranını dikkate alarak 23 bin 552 Türk lirasına yükseltiyoruz. 2022 yılında 40 dolar olan en düşük emekli aylığı bu düzenlemeyle 500 dolara yükseliyor. Bu tablo, 2022'den bu yana enflasyondan arındırılmış şekliyle reel olarak tam 5,5 kat, dolar bazında ise 12,5 kat artış sağlandığını göstermektedir. Bu düzenlemeyle yaklaşık 5,1 milyon emeklimiz doğrudan yararlanacaktır" diye konuştu.

Kanun teklifi görüşmeleri devam ediyor. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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