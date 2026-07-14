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Nihat Kahveci gözaltına alındı

Nihat Kahveci gözaltına alındı
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Dün akşam eşiyle gittiği restoranda tartışma yaşayıp eşine tokat atan eski futbolcu Nihat Kahveci gözaltına alındı.

Milli takımın efsane isimlerinden, günümüzün spor yorumcusu Nihat Kahveci, Sarıyer'de bir restoranda eşi Fulya Sever Kahveci'yi darbettiği iddiasıyla polis ekiplerince gözaltına alındı.

Sarıyer'de dün akşam saatlerinde meydana gelen şiddet olayı, spor camiasında şok etkisi yarattı. İhsan Yalçın'ın aktardığı bilgilere göre; eski milli futbolcu Nihat Kahveci, eşi Fulya Sever Kahveci ile birlikte yemek yemek üzere bölgedeki bir restorana gitti. İkili arasında masada otururken henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı sözlü tartışma başladı.

ÖNCE TOKAT ATTI, SONRA ŞİŞE FIRLATTI 

Çift arasındaki gerginlik kısa sürede tırmanarak kavgaya dönüştü. Görgü tanıklarının da şahit olduğu iddia edilen olayda, Nihat Kahveci'nin eşine önce tokat attığı, hızını alamayarak masada bulunan bir şişeyi fırlattığı öne sürüldü.

SARIYER EMNİYETİ OLAYA MÜDAHALE ETTİ 

Mekandaki diğer müşterilerin ve çalışanların durumu polis ekiplerine ihbar etmesi üzerine, olay yerine hızla Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Restorana intikal eden güvenlik güçleri, olaylara müdahale ederek Nihat Kahveci'yi eşini darbettiği gerekçesiyle gözaltına aldı.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Yorumlar (2)

Haber Yorumlarısiracarslan35@gmail.com:

Durup dururken kimse kimseye tokat atmaz

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Haber YorumlarıErhan çelik:

deli olduğunu herkes bilir

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