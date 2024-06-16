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Kurban Bayramı Namazı Kırşehir, Kayseri, Nevşehir, Yozgat, Kırıkkale ve Sivas'ta Kılındı

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Kırşehir, Kayseri, Nevşehir, Yozgat, Kırıkkale ve Sivas'ta Kurban Bayramı namazı kılındı. İl protokolü ve vatandaşlar bayram namazını camilerde kıldı ve bayramlaştı.

Kırşehir, Kayseri, Nevşehir, Yozgat, Kırıkkale ve Sivas'ta Kurban Bayramı namazı kılındı.

Kırşehir'de il protokolü ve vatandaşlar, bayram namazı için tarihi Ahi Evran-ı Veli Külliyesi ve bahçesine geldi.

İl Müftüsü Mustafa Tekin'in vaazının ardından cemaat saf tutup bayram namazını kıldı, yapılan duaya eşlik etti.

Vatandaşlar ve protokol üyeleri cami önünde bayramlaştı.

Programa Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, İl Genel Meclisi Başkanı Bülent Ozan, İl Emniyet Müdürü Erdoğan Kartal, İl Jandarma Komutanı Albay Sadık Gülecen, protokol üyeleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Bazı vatandaşlar, camideki Ahi Evran Veli'nin türbesinde dua etti.

Kayseri

Kayseri'de cemaat, Kurban Bayramı namazını kılmak için camileri doldurdu.

Kocasinan ilçesinde vatandaşlar, bayram namazını kılmak için Garipdost Camisi'ne geldi.

Bayram namazı öncesi verilen vaazda birlik, beraberlik ve yardımlaşma çağrısı yapıldı. Camiyi dolduran cemaat, bayram namazını kıldıktan sonra yapılan duaya eşlik etti.

Nevşehir

Nevşehir'de vatandaşlar, bayram namazı için camilere geldi.

Alibey Camisi'nde namaz öncesi İl Müftüsü Kazım Güzel tarafından vaaz verildi.

Bayram namazının ardından teşrik tekbirleri getirilip dua edildi.

Nevşehir Valisi Ali Fidan, İl Jandarma Komutanı Albay Bahittin Murat Yakın, İl Emniyet Müdürü Ali Loğoğlu ve Müftü Güzel, cemaatle bayramlaştı.

Yozgat

Yozgat'ta vatandaşlar, sabahın erken saatlerinde bayram namazını kılmak için camilere geldi.

Kent merkezindeki Çapanoğlu Büyük Camisi'nde İl Müftüsü Ali Gülden vaaz verdi, Gazze'de zulüm altındaki Müslümanlar için dua edildi.

Kılınan bayram namazının ardından cemaat bayramlaştı.

Kırıkkale

Kırıkkale'de vatandaşlar, bayram namazında Nur Camisi'ni doldurdu.

Vali Mehmet Makas ve Belediye Başkanı Ahmet Önal, il protokolü ve vatandaşlarla bayramlaştı. Makas ve Önal, vatandaşlara mutlu, huzurlu ve hayırlı bayramlar diledi.

Cami avlusunda devam eden programda cemaate ikramda bulunuldu.

Sivas

Sivas'ta vatandaşlar, erken saatlerden itibaren bayram namazı için kentteki camilere geldi.

Selçuklu ve Osmanlı döneminden kalan tarihi camilerde yoğunluk oluştu.

Namazın kılınmasının ardından eller semaya açılarak dua edildi.

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek ve il protokolü, namaz sonrası cemaatle bayramlaştı.

Kaynak: AA / Güncel

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