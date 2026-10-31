KÜME'nin ODAK projesi kapsamında Karaköy Palas'ta kültür sanat programı başladı

Kültür Medeniyet Vakfının (KÜME) "ODAK" projesi kapsamında Anadolu Ajansı ve Rami Kütüphanesi ortaklığında hazırlanan "Kültür-Sanatın İzinde: Etkinlikten Hafızaya" başlıklı program başladı.

Karaköy Palas'ta gerçekleştirilen programda, kültür sanat haberciliğinden yazılı hafızaya, arşivlerden yayıncılık ve müze eğitimine uzanan başlıklar ele alınıyor.

Programın "Yüz Yüze" kısmında, gazeteci Aysun Öz moderatörlüğünde "Haber Masasında Kültür Sanat" başlıklı söyleşi düzenlendi. Etkinlikte, Anadolu Ajansı (AA) Kültür Sanat Haberleri Müdürü Bünyamin Yılmaz konuşma yaptı.

Yılmaz, AA'nın kültür sanat alanında ürettiği haberlerle diğer medya kuruluşları için önemli bir haber kaynağı ve referans noktası niteliği taşıdığını belirterek, sergilerden konserlere, tiyatro ve opera gösterilerinden edebiyat dünyasındaki gelişmelere kadar geniş bir alanda hazırlanan haberlerin kültür sanat gündeminin ülke genelinde görünürlük kazanmasına katkı sağladığını anlattı.

"Birbirinden farklı alanlarda özellikle görevlendirme yapmaya çalışıyorum"

Ajansın 13 dilde kültür sanat haberleri yayınladığını aktaran Yılmaz, ayrıca AA bünyesinde günlük üretilen kültür sanat haberlerinden en az 8 sayfalık bir kültür sanat gazetesi çıkabileceğini söyledi.

Yılmaz, İstanbul'un başlı başına kültür sanat anlamında bir merkez olduğuna işaret ederek, hem İstanbul'da hem de dünyada kültür sanat etkinliklerine dair haftalık bir rehber niteliğinde haber hazırlandığı bilgisini verdi.

Konuşmasında kültür sanat haberciliğinde opera, tiyatro, müzik ya da sinema alanında uzmanlaşmanın önemli olduğundan bahseden Yılmaz, ajansta yoğun haber akışı dolayısıyla bir muhabirin çok fazla alanda etkinlik takip etmesinin de farklı bir tecrübeyi barındırdığına dikkati çekti.

Yılmaz, "Arkadaşların tecrübe kazanabilmesi için birbirinden farklı alanlarda özellikle görevlendirme yapmaya çalışıyorum. Bazen bir muhabir hiç bilmediği bir alana düşebiliyor. Orada bocalaması aslında çok güzel bir şey. O mücadeleyi yaşaman gerekiyor, yaşayamazsan bu işi anlayamazsın." dedi.

"Muhabirin, haberdeki insanlarla da vakit geçirmesi lazım"

"Muhabir, haberini yazmış, içeriği de dolu ama benim istediğim sadece bu değil. Muhabirin, haberdeki insanlarla da vakit geçirmesi lazım. Bu süreç zamanla oluşuyor fakat mesafeyi de ayarlamak gerekiyor. Bazen PR'cılarla da muhatap oluyorsunuz. Oradan gelen haberler de sizi yönlendiriyor olabilir. Mesafe koymazsanız bu durum belli bir zaman sonra sizi başka bir şeye dönüştürür. Bu mesafe, bir haber mesafesi. Yoksa insani reflekslerde kaçınmaya gerek yok."

Yılmaz, kültür sanat haberciliğinin bazen eğlenceli fakat her zaman tetikte olmayı gerektirecek bir alan olduğunun altını çizerek, "Hepimizin sığındığı bir alan var, o da sanat. Bu, öyle bir alan ki ciddi bir şekilde değer vermen gerekiyor. Sadece bir ajans ya da gazete ya da bir kurum için değil, insanın kendisi için de durum böyle. Dolayısıyla bu alanda çalışan muhabirin o tecrübeyi içinde barındırıyor olması lazım." diye konuştu.

"Sıradan bir bakışla görmeye başlarsanız o zaman bir haberin içinde kaybolup gidersiniz"

Medyada klasik mecraların azalmasıyla birlikte dijital kanalların çoğaldığını belirten Yılmaz, şöyle devam etti:

"Yeni mecralarla birlikte kültür sanatı ele almak gerekiyor. Biz yazılı haber üretiyoruz. Aynı zamanda görüntülü haberler de var. Çok farklı mecralar oluşmaya başladı. İşin içine yapay zeka girdi. Düne kadar sizin zor zahmet diye dünyaya anlattığınız şeylerin hiçbirinin zahmeti kalmadı. O zaman size düşen yük, daha da fazlalaşmaya başladı. Eğer siz sıradan bir bakışla değerlendirmeye başlarsanız o zaman bir haberin içinde kaybolup gidersiniz. İnsanlara sadece bir malumat yığını aktarırsınız."

Bünyamin Yılmaz, kültür sanat haberciliğinde Türkiye'yi dünyayla birlikte okuyabilmenin önemine işaret ederek, muhabirlerin çağdaş ve geleneksel sanatlar, sinema ve televizyon gibi farklı alanlardaki gelişmeleri küresel bir perspektifle ele alması gerektiğini kaydetti.

Kültür sanat haberciliğinin aynı zamanda bir hafıza toplayıcılığı olduğunu dile getiren Yılmaz, "Hafızamız sürekli bir şeyler topluyor ve bu topladığımız şeyler ne işe yarıyor bilmiyoruz. Bugün için haber yapıyoruz ama yarın için belki Türkiye'nin dünyaya anlatabilecek hikayelerinin altyapısını oluşturuyoruz. Bu yüzden yaptığımız iş çok kıymetli." değerlendirmesini yaptı.

"Yüz Yüze" kısmında ayrıca, gazeteci, sanat eleştirmeni ve "Türkiye'nin Sanat Hafızası" kitabının yazarı Evrim Altuğ'un katılımıyla "Kültür Sanatın Yazılı Hafızası", Salt Kütüphane ve Arşiv Yöneticisi Sezin Romi'nin katılımıyla "Arşivden Yayına Kültür Sanat", Fibula Yayıncılık Genel Yayın Yönetmeni Reyyan Büyükgümüş ve İstanbul Modern Sanat Müzesi Eğitim Programları Tasarımcısı Eda Dereci'nin katılımıyla "Kültür Sanatı Çocukla Buluşturmak" başlıklı söyleşi gerçekleştirildi.

Program, bugün çeşitli oturumların ardından sona erecek.

Kaynak: AA