Büyükçekmece'de takla atan bir otomobil otobüs durağına daldı: 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı - Haberler

D-100 Karayolu Büyükçekmece Kumburgaz mevkiinde kaza yapan bir otomobilin durağa girdiği belirtiyor. İlk bilgilere göre; 1 kişi öldü, aralarında öğrencilerinde bulunduğu 7 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye gönderildi.

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Demirören Haber Ajansı / Güncel