Büyükçekmece'de takla atan bir otomobil otobüs durağına daldı: 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı - Haberler

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Büyükçekmece'de takla atan bir otomobil otobüs durağına daldı: 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Büyükçekmece'de takla atan bir otomobil otobüs durağına daldı: 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

Büyükçekmece Kumburgaz'da E-5 karayolunda takla atan bir otomobil otobüs durağına daldı. İlk belirlemelere göre; 1 kişi hayatını kaybetti, durakta bekleyen öğrencilerin de aralarında bulunduğu 7 kişi yaralandı.

D-100 Karayolu Büyükçekmece Kumburgaz mevkiinde kaza yapan bir otomobilin durağa girdiği belirtiyor. İlk bilgilere göre; 1 kişi öldü, aralarında öğrencilerinde bulunduğu 7 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye gönderildi.

Ayrıntılar geliyor...

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Büyükçekmece Güncel Haberler

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