Küçükçekmece'de Genç Kız Gözünden Yaralandı

Küçükçekmece'de 16 yaşındaki Havin Karaoğlan, evinin önünde otururken nereden ateşlendiği bilinmeyen tabancadan çıkan kurşunun gözüne isabet etmesi sonucu yaralandı. Genç kızın sol gözünü kaybettiği belirtildi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Burak KESKİNCİ / İSTANBUL, KÜÇÜKÇEKMECE'de, 16 yaşındaki Havin Karaoğlan, evinin önünde oturduğu sırada nereden ateşlendiği bilinmeyen tabancadan çıkan kurşunun gözüne isabet etmesi sonucu yaralandı. Hastanede tedavi altına alınan genç kızın sol gözünü kaybettiği öğrenildi. Anneannesi Müzeyyen Balbal, "Gencecik kız, hayalleri vardı. 'Hostes olacağım' diyordu" dedi.

Olay, 20 Temmuz Perşembe günü 23.30 sıralarında, Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; Havin Karaoğlan (16) ve teyzesi Zilan Balbal, evinin önünde oturdukları sırada, 2 el silah sesi duyuldu. Havin Karaoğlan, nereden ateşlendiği bilinmeyen tabancadan çıkan kurşunların birinin gözüne isabet etmesi sonucu yaralandı. Kanlar içinde kalan genç kız, komşuları tarafından hızla hastaneye kaldırıldı. Genç kızın hastanede çekilen tomografisinde merminin sol gözünü parçalayarak içeride kaldığı tespit edildi. Sol gözünü kaybeden Havin Karaoğlan'ın birçok ameliyattan geçeceği belirtilirken dün öğle saatlerinde ilk ameliyatı yapıldı.

"HAYALLERİ VARDI HOSTES OLACAKTI"

"KURŞUNU İÇERİDE BIRAKACAKLAR"

POLİS BİR KİŞİYİ YAKALADI

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