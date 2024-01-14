Üye Girişi
Haberler

Küba ve Venezuela, ABD ve İngiltere'nin Yemen'e yönelik saldırılarını kınadı

Geniş Video İzle
Güncelleme:
Abone Ol

ABD ve İngiliz savaş uçaklarının Yemen'e düzenlediği hava saldırılarına iki ülkeden kınama geldi. Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez, "ABD ve NATO müttefiklerinin Yemen'de uluslararası hukuku ihlal eden askeri saldırılarını kınıyoruz. Bu tür eylemler, Gazze'de soykırımı cesaretlendiriyor" derken Venezuela Dışişleri "Bakanlığı ise Uluslararası hukuku ihlal eden ve bölgede sadece daha fazla istikrarsızlığa yol açan yasa dışı bombalamaları kesin olarak reddediyoruz" açıklamasında bulundu.

Küba ve Venezuela yönetimi, ABD ve İngiliz savaş uçaklarının Yemen'e düzenlediği hava saldırılarını kınadı. Küba ve Venezuela Dışişleri Bakanları, uluslararası hukuku ihlal eden bu saldırıları reddettiklerini açıkladı.

KÜBA: BU TÜR EYLEMLER SOYKIRIMI CESARETLENDİRİYOR

Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez, sosyal medya hesabı X'teki açıklamasında, "ABD ve NATO müttefiklerinin Yemen'de uluslararası hukuku ihlal eden askeri saldırılarını kınıyoruz. Bu tür eylemler, Gazze'de soykırımı cesaretlendiriyor. Filistin topraklarındaki ateşkes çağrımızı yineliyoruz." ifadesini kullandı.

VENEZUELA: YASA DIŞI BOMBALAMALARI REDDEDİYORUZ

Venezuela Dışişleri Bakanlığı internet sitesinden yapılan açıklamada da "Venezuela olarak ABD, İngiltere ve müttefiklerinin Yemen'e yönelik gerçekleştirdiği saldırıları kınıyoruz. Uluslararası hukuku ihlal eden ve bölgede sadece daha fazla istikrarsızlığa yol açan yasa dışı bombalamaları kesin olarak reddediyoruz." değerlendirmesi yer aldı.

KIZILDENİZ'DE YAŞANANLAR

Son dönemlerde Yemen'deki Husilerin, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına karşılık ticari gemilere yönelik eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı almıştı. Pentagon, 6 Aralık 2023'te Yemen'deki Husi güçlerinin Kızıldeniz'deki ticari gemilere yönelik saldırılarına karşı uluslararası "Deniz Görev Gücü" kurulması için görüşmeler yaptıklarını bildirmiş, 18 Aralık 2023'te de "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu misyon oluşturulduğunu duyurmuştu.

Husilerin saldırıları, Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan ve küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'sinin yapıldığı Süveyş Kanalı'ndan geçişleri tehlikeye atarken, Kızıldeniz'de ticari gemilerin uğradığı saldırılar ve şirketlerin peş peşe aldığı kararlar, küresel ekonomide yeni bir "tedarik zinciri krizi"nin başlayacağına ilişkin endişeleri artırmıştı.

Kaynak: AA / Güncel

Büyük Britanya Venezuela Yemen Küba Dünya Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

BİM AKTÜEL 14 OCAK 2024 | Bugün, bu hafta Bim'e hangi ürünler gelecek? Bim aktüel ürünlerde neler var? Okulların Kapanmasına Kaç Gün Kaldı (SAYAÇ)? 14 Ocak Okullar ne zaman, hangi tarihte kapanacak? Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 14 Ocak Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 14 Ocak 2024 Pazar Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 14 Ocak AFAD ve Kandilli deprem listesi! 14 Ocak Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 14 Ocak 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 14 Ocak Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Amenerrasulü oku ve dinle! Amenerrasulü Türkçe anlamı Amenerrasulü okunuşu ve anlamı nedir? Amenerrasulü duası, Arapça yazılışı ve Türkçe meali nedir? Krunic Müslüman mı, Hıristiyan mı? 14 Ocak 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 14 Ocak Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Sevililer Günü Hediyesi! Erkek ve Bayan için ne alınır? En güzel sevililer günü hediyeleri 4. Sınıfta Takdir, Teşekkür var mı? 4. Sınıfta belge alınıyor mu, hangi belgeler var? Kopuk dizisi ne zaman başlıyor, ilk bölüm ne zaman? Şahsiyet 3. sezon olacak mı? Şahsiyet 3. sezon olacak mı gelecek mi, var mı, ne zaman gelecek? e-Devlet Soy ağacı sorgulama nasıl yapılır? İşte e-Devlet alt üst soy bilgisi sorgulama D vitamini nelerde var? D vitamini eksikliği nedir? D vitamini eksikliği belirtileri!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title