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Uyuyan bebeğe tokat atan öğretmen avukat anneye yakalandı

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Gaziantep'te özel bir kreşte öğretmen Betül K., uyuyan 21 aylık M.D.Ö.'ye tokat attı. Olay güvenlik kamerasına yansırken, bebeğin avukat annesi Gündoğdu Özer, kreşin ilişiğini kestiği öğretmen hakkında suç duyurusunda bulundu.

Gaziantep'te 8 Ekim günü Pancarlı Mahallesi'ndeki özel bir kreşte öğretmenlik yapan Betül K., uyuduğu sırada 21 aylık M.D.Ö.'ye tokat attı. Olayın ardından M.D.Ö.'nün annesi Avukat Gündoğdu Özer'i arayan Betül K., çocuğun yanağının üzerine uyuduğunu ve buna bağlı da yüzünde iz oluştuğunu söyledi.

ANNE, DURUMU HEMEN FARK ETTİ

Kreşe giden aile, bebeklerinin yüzünde parmak isleri olduğunu gördü. Bunun üzerine aile çocuklarının şiddete maruz kaldığını öne sürerek hastaneye gidip darp raporu alarak öğretmenden şikayetçi oldu. İncelenen kreşin güvenlik kamerası görüntülerinde, Betül K.'nin M.D.Ö.'ye tokat attığı ortaya çıktı.

Uyuyan bebeğe tokat atan öğretmen avukat anneye yakalandı

OLAY KAMERADA

Yüzünde kızarıklık oluşan M.D.Ö.'nün öğretmeni tarafından darp edilmesi saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde öğretmen Betül K.'nin bebeğe tokat attığı ve ardından battaniye ile üzerini kapatarak uyutmaya çalıştığı görüldü.

"HOCA BENİ ARAYINCA ANLADIM"

M.D.Ö.'nün annesi Avukat Gündoğdu Özer, olayı öğretmen Betül K.'nin araması üzerine anladıklarını ve eşinin çocuğu kreşten alınca yüzünde kızarıklık olduğunu fark ettiklerini söyledi. Kreş yetkilileri ile görüştüklerini ancak şiddet olayını kabul etmediklerini anlatan Özer, bunun üzerine hastaneye gidip darp raporu aldıklarını ve raporda yüzdeki kızarıklığın dış darbe ile meydana geldiği yazdığını söyledi. Bunun üzerine savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını anlatan Gündoğdu Özer, "Olayı geçen hafta salı günü kreş hocasının beni araması üzerine fark ettim. Yanağının üzerine uyuduğunu ve yanağında uyumaya bağlı iz ve şişlik oluştuğunu söyledi. Ben fotoğraf atmasını istedim ama attığı fotoğraf tatmin edici değildi. Durumu eşime anlattım ve eşim gidip çocuğu kreşten aldı. Eşim bana çocuğun fotoğrafını attı. Fotoğraflarda sol yanağında parmak izleri olduğunu gördüm. Şüphelendik. Kendileri ile iletişime geçmek istedik. Şiddet olayını asla kabul etmediler. Bunun üzerine hastaneye gidip doktordan darp raporu aldık. Oradaki doktora da sordum bana dıştan gelen bir darbeye bağlı ekimoz oluştuğunu söyledi" dedi.

Uyuyan bebeğe tokat atan öğretmen avukat anneye yakalandı

"BİRÇOK VELİNİN MAĞDUR OLDUĞUNU ÖĞRENDİM"

Bu gelişmenin ardından kreş yöneticileri ile yeniden görüştüğünü dile getiren Özer, "İlk etapta kreş yetkilileri bana olayı abarttığımı söylediler. Uyku anı görüntülerini izlemek istedim. Görüntüleri izlediğimde çocuğum sağ yanağının üzerine uyuyor, hocası da çocuğun başında bekliyor. Çocuğum sağ yanağının üzerine uyuyor, darbe alan yanak sol yanak. Nasıl oluyor bu. Açıklama yapamadılar. Bir iletişim sorunu yaşadıklarını söylediler. Ben görüntülerin hepsini istedim. Görüntülerin hepsini izledim. Görüntülerde kreş hocası çok açık bir şekilde çocuklara kötü muamelede bulunuyordu. Savcılığa suç duyurusunda bulundum ve görüntüler tespit edildi, incelendi. Bu olayın sonuna kadar gideceğim. Yaptıkları yanlarına kar kalamayacak. Biz çalışan anne babalarız mecburen çocuklarımızı bir yere bırakmak zorundayız. Güvenilebilir bir kreş olduğunu düşündüğümüz için verdik. Bu şekilde muamele yapılmış. Uyuyan bir bebeğe beş parmağıyla yapıştırıyor sonra hiçbir şey olmamış gibi geri çocuğu uyutuyor. Bu durumdan mağdur olan birçok velinin olduğunu öğrendim" diye konuştu.

Uyuyan bebeğe tokat atan öğretmen avukat anneye yakalandı

KREŞ: ÖĞRETMENİN İLİŞİĞİ KESİLDİ

Öte yandan kreş yetkilileri ise sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Açıklamada olayı üzüntü ile takip ettiklerini belirterek, gerçeğin ortaya çıkarılmasına katkı sağlandığını belirtti. Tespit çalışmaları tamamlandığında önce ilgili öğretmen ile kurumun ilişiğinin kesildiğinin ifade edildiği açıklamada şöyle denildi:

"Paylaşımlarda belirtilen insanlık dışı davranışın kabul edilmesi mümkün değildir. Kurumumuz bu tür davranışların asla yaşanmaması için kör nokta kalmayacak şekilde kurumun her tarafına kameraların konulması, gerekse de öğretmen ve bakım hizmeti veren tüm görevlilerin eğitilmesi, bilinçlendirilmesi, uyarılması gibi tedbirleri almıştır ve almaya da devam edecektir. Bununla birlikte esefle belirmek isteriz ki kurumumuzun gösterdiği tüm itina ve dikkate rağmen maalesef bir öğretmen tarafından bir çocuğumuza tokatla vurulmak suretiyle şiddet uyguladığı kamera kayıtlarında tespit edilmiştir. 2 yıl boyunca kurumda çalışan aynı öğretmen hakkında bugüne kadar hiçbir şikayet almamış olmamız, aksine kendisinden memnuniyet dile getirilmesine rağmen bugüne kadar en küçük bir şiddet eğilimi gözlenmemesi nedeniyle iddiaların usulünce araştırılması ve sonuca göre bir karara varılması gerektiği kanaatine ulaşılmıştır. Bu kapsamda kamera kayıtlarının tamamı hem kurum yönetimince incelenmeye alınmış hem de ilgili velimize verilmiştir hem de adli yönden gerekli incelemelerin yapılması için polise teslim edilmiştir. Bu konunun üzerine içtenlikle gidilmiş ve gerçeğin ortaya çıkarılmasına katkı sağlanmıştır. Gerçeğin ortaya çıkması halinde öğretmen veya ilgili başka şahıs hakkında her türlü yasal gereklerin yerine getirileceği en başından ilgili velimize belirtilmiştir. Bu arada tespit çalışmaları tamamlandığında önce ilgili öğretmen ile kurumun ilişiği kesilmiştir."

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Uyuyan bebeğe tokat atan öğretmen avukat anneye yakalandı
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Güvenlik Kamerası Gaziantep Güvenlik Gündoğdu Güncel Hukuk

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Yorumlar (11)

Cem Demirkaya:

çocuk başkasın emanet edilmez yapıyorsak bakacağız bakamiyorsak yapmayacağız o kadar

130
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Keşfetme Ruhu:

Suç annede. Bebeğini bırakırsan elaleme, tokat da atar, döver de. Hiç annesi gibi şefkat verebilir mi?

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Tarık Avsar:

Çocuğunuzu başkalarına emanet etmeyin.....

53
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Bozkurtlar Diriliyor:

simdi yapragi yedin...

37
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Ocean Express cargo Ltd:

ÇOK KOMİKSİNİZ...KREŞLERİ TV ANAHABER GÖSTERE GÖSTERE BİTİREMEDİ..ÇOCUK YAPIYOSAN KENDİN BAKACAKSIN ..KENDİN BAKMAYACAKSAN YAPMAYACAKSIN..KREŞLER LEŞ

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Taşkın Yılmaz:

Millet bi tutturmuş çocuk yapıyorsan bakacaksın diye, hasta mısınız arkadaş, bakıyor zaten insanlar çocuğuna, sadece çalıştıkları süre içerisinde bu işi meslek olarak yapan kişi veya kurumlara o çocukları emanet olarak bırakıyor. Sorulması gereken sorgulanması gereken çocukları emanet alıp birde bunun için para alan bu kişilerin ve kurumların davranışlarıyken; gözünden sakındığı çocuğunu mecbur kaldığı için böyle yerlere veren anne babalar oluyor!

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serdar kocakaya:

keşke kadınlar mecburi olarak çalışmak zorunda olmasa ve çocuklarına bakabilseler??

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kartal göz:

anası babası sabırlı davranmıs ben böyle davranamazdım acıkcası o vurdugu eli ömür boyu unutamıyacagı hale sokardım yinede sabırlarını taktir ediyorum böyle sapık ruhlu kişileri bırakın ögretmenliği zincirle dolastırılması lazım

0
0
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