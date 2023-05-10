Konyalı iş adamları Libya'daki ekonomik gelişmeler ve güvenlik ortamından memnun kaldı

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Konya Şubesi üyelerinden üst düzey bir heyet, 7 Mayıs'ta başlayan 49. Trablus Fuarı kapsamında Libya'da bir dizi temaslarda bulundu.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Konya Şubesi üyelerinden üst düzey bir heyet, 7 Mayıs'ta başlayan 49. Trablus Fuarı kapsamında Libya'da bir dizi temaslarda bulundu.

MÜSİAD heyeti, başkent Trablus'ta Libya'daki iş çevreleri ve bazı bakanlar ile ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

AA muhabirine konuşan MÜSİAD Konya Şube Başkanı Mehmet Hilmi Kağnıcı, MÜSİAD Konya heyeti olarak 20 kişilik bir iş adamı grubu ile bir dizi temaslarda bulunmak ve son dönemde bu ülkedeki ekonomik gelişmelerin tespitini yapmak üzere Libya'ya geldiklerini söyledi.

Fuarı gezerek Türk firmalarına da hayırlı olsun ziyaretinde bulunduklarını ifade eden Kağnıcı, Türkiye'nin Trablus Büyükelçiliği yetkililerinden Libya'ya ilişkin genel bilgileri aldıklarını aktardı.

"Aslında biz buraya bir fotoğraf çekmeye geldik." diyen Kağnıcı, "Son dönemde Libya'da ne gibi gelişmeler oldu, Türkiye için ne gibi fırsatlar var, karşılıklı kazan kazan politikamıza uygun ne gibi birliktelikler kurulabilir ve ne gibi yatırımlar yapılabilir bunların bir bir tespitini yapacağız." ifadelerini kullandı.

Libya'nın mutlaka içinde bir risk barındırdığı değerlendirmesini yapan Kağnıcı, şunları kaydetti:

"Libya şu anda gayet sakin, herhangi bir güvenlik problemi yok. Ekonomik olarak bir belirsizlik görünmüyor. Libya büyük fırsatları barındıran bir ülke. Mutlaka burada olmamız gerekiyor. Sadece işin ekonomik kısmı ile ilgilenmiyoruz, bizim bir derdimiz var. Ekonomik, sosyal ve kültürel olarak da kardeşlerimizle bir arada olmamız gerekiyor."

-Türkiye ile Libya arasında köprü oluşturma hedefi

MÜSİAD Konya Şubesi Altıncı Dönem Başkanı Dr. Lütfi Şimşek ise Libya'nın coğrafi, tarihi ve kültürel ilişkiler anlamında Türkiye için çok önemli bir ülke olduğunu söyledi.

Türk iş alemi ve Libya iş alemi arasında MÜSİAD olarak bir köprü oluşturmak istediklerinin altını çizen Şimşek, Konya'nın Türkiye'de hem KOBİ'nin ve hem de tarımsal mekanizasyon sanayi üretiminin başkenti olduğunu ifade etti.

Konya ile Libya arasında çok büyük işbirliği fırsatları olduğunu ve bu seyahatten sonra bazı reel, objektif değerlendirmelerin yapılarak adımlar atılacağını dile getiren Şimşek, "İnşallah Libya'nın sosyal, ekonomik, siyasi istikrar ve bazı güvenlik sorunlarının çözümüyle Libya ile Konya arasındaki bu işbirliği çok daha üst seviyelere gelecektir." dedi.

Şimşek, "Libya'yı önemsiyoruz. Libya bizim için kıymetli, bizim için bu ülkede bir potansiyel görüyoruz. Libya Afrika'nın Akdeniz tarafından bir giriş kapısıdır. Batı Akdeniz, Batı Afrika ve Orta Afrika'da önemli lokasyonlara çok yakın. Biz buradaki kardeşlerimizle omuz omuza yol arkadaşlığı yapmak istiyoruz. Birlikte çalışalım birlikte kazanalım." şeklinde konuştu.

Üreticilerin Libya pazarını ihmal etmemesi tavsiyesi

Türk iş adamı Atilla Ataseven de Libya ile ilgili bazen haberlere yansıyan çatışmaların yerel ve küçük çaplı olduğuna dikkat çekerek, "Libya genelinde durumun gayet sakin, güvenlik problemi yok ve ticaret ile ilgili yollar açık." ifadelerini kullandı.

Türk mallarının satışıyla ilgili herhangi bir sıkıntı yaşanmadığına işaret eden Ataseven, şunları kaydetti:

"Libya halkı Türk ürünlerini ve Türkiye'yi seviyor, Libya'yı ihmal etmeyelim, buraya daha sık ve yoğun gelmemiz gerektiğine inanıyoruz. Özellikle üretici arkadaşlarımızın Libya pazarını ihmal etmemelerini tavsiye ediyorum."