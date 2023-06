Konyaaltı Sahili'nde bayram boyunca her keseye uygun eğlence

TURİZM kenti Antalya'da, en çok ziyaret edilen sahillerden Konyaaltı, müşterilerine locada özel hizmet sunan, şezlong şemsiye kiralama yöntemiyle tatilcileri ağırlayan işletmeleri, giriş ücreti ödenmeyen plajlarıyla turizm sezonunun en yoğun günlerini yaşadı. İşletmelerin günlüğü 3 bin liraya müşterilerine özel hizmet sunduğu locaların yanı sıra kumsala havlusunu serip güneşlenenler, bütçesine uygun tatilin keyfini çıkardı.

Kurban Bayramı tatilinde otellerin yüzde 100'e yakın doluluk oranına ulaştığı Antalya'da, Konyaaltı ilçesi tatilcilerin uğrak yeri oldu. Deniz kenarında lüks otellerin yanı sıra pansiyon, apart gibi farklı konaklama tesislerinin yer aldığı ilçede, Konyaaltı Sahili her gün on binlerce tatilciye ev sahipliği yaptı. Turist yoğunluğunun yaşandığı Konyaaltı'da tercihe göre sahilde güneşlenip denize giren, 'beach' olarak adlandırılan işletmelerde eğlenceli vakit geçiren turistler, 9 günlük tatile keyifle başladı.