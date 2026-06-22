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Havalimanına giden yolcuların araçlarla önü kesildi, 3 milyon lira değerinde ziynet eşyaları çalındı

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Fatih'ten İstanbul Havalimanı'na giden servis aracının önünü keserek yolcuların 3 milyon lira değerindeki ziynet eşyalarını çalan şüphelilere yönelik operasyonda 11 kişi gözaltına alındı, 8'i tutuklandı.

Fatih'ten İstanbul Havalimanı'na giden yolcuları taşıyan servisin önünü kesen ve yolcuların yaklaşık 3 milyon lira değerinde ziynet eşyalarını çalan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 11 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 8'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Olay, 13 Haziran'da akşam saatlerinde İstanbul Havalimanı istikameti Göktürk mevkiinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, Fatih'te konakladıkları yerden yolculuk için havalimanına giden ve içerisinde 11 yolcunun bulunduğu servis aracının önü Göktürk mevkiinde 3 araç tarafından kesildi. Araçlardan inen şüpheliler servise binerek, araç içerisindeki 11 yolcuya ait yaklaşık 3 milyon lira değerinde ziynet eşyasını çaldı. Otoyolda gerçekleştirdikleri hırsızlığın hemen ardından şüphelilerin araçlara binerek, ziynet eşyalarını satmak için Bursa'ya kaçtığı öğrenildi. Olay üzerine harekete geçen Asayiş Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin kaldıkları yeri tespit ederek eş zamanlı olarak operasyon gerçekleştirdi. Düzenlenen operasyon sonucunda 11 kişi Bursa'da yakalanarak gözaltına alındı ve işlemleri için Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Gözaltına 11 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Diğer 3 şüpheliye ise adli kontrol tedbiri uygulandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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