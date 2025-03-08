Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca'ya tepki yağıyor

Elleriyle beslediği köpekler 2 yaşındaki çocuğu parçaladı
Ece Gürel 'Cadılık eğitimi alıyordu' iddiası! Hocası konuştu

Ece Gürel "Cadılık eğitimi alıyordu" iddiası
Suriye Cumhurbaşkanı Şara: Bazı devrik rejim kalıntıları yeni Suriye'yi test etmeyi denedi

Suriye'deki çatışmaların ardından Ahmed Şara'dan sert sözler
8 Mart Kadınlar Günü'nde CHP'li başkandan skandal: Şunu dışarı atalım

8 Mart Kadınlar Günü'nde CHP'li başkandan skandal: Şunu dışarı atalım

Başıboş köpekler 2 yaşındaki çocuğu öldürdü, halk sokağa döküldü

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'nın Karatay ilçesinde 2 yaşındaki çocuk köpeklerin saldırısı sonucu hayatını kaybetti. Çocuğun cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Konya Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, "Bizlerin tüm şehir olarak topyekun bir duruşla, sorunu tamamen bitirene kadar asla durmayacağız" dedi. Olay sonrası vatandaşlar sokağa dökülerek araçlarıyla duruma tepki gösterdi.

Karatay ilçesi Başak Mahallesi Zübeyir Sokak'ta yaşayan Suriye uyruklu Rana El Selci isimli 2 yaşındaki kız çocuğu ailesi ile birlikte bir yakınlarına iftara geldi. Burada iftar saati öncesi çocuklar sokakta oynadığı esnada Rana El Selci diğer çocukların yanından ayrıldı.

ÇEVREDEKİ VATANDAŞLAR KANLAR İÇİNDE BULDU

Bir süre sonra çocuğa yaklaşık 10 köpek saldırdı. Çocuk çevredeki vatandaşlar tarafından boş arazide kanlar içinde hareketsiz bulunurken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından çocuğun hayatını kaybettiği belirlenirken, durum aileye haber verildi. Olay sonrası vatandaşlar sokağa dökülerek araçlarıyla duruma tepki gösterdi.

Başıboş köpekler 2 yaşındaki çocuğu öldürdü, halk sokağa döküldü

VALİLİKTEN AÇIKLAMA: ÇOK YÖNLÜ TAHKİKAT DEVAM ETMEKTEDİR

Konya Valiliği'nin resmi X hesabından yapılan açıklamada, "07.03.2025 günü saat 17.40 sıralarında Karatay ilçemiz Başak Mahallesi'nde sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayarak ağır yaralanan R.E.S isimli çocuğumuz, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir. İlimizde sahipsiz köpeklerin hayvan bakım evlerine toplanması konusunda yoğun mücadelenin sürdürüldüğü süreçte yaşanan bu acı olay hepimizi derinden üzmüştür. R.E.S. isimli çocuğumuza Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır diliyoruz. Olayla ilgili çok yönlü tahkikat devam etmektedir" denildi.

Başıboş köpekler 2 yaşındaki çocuğu öldürdü, halk sokağa döküldü

BELEDİYE BAŞKANI: DERİN ÜZÜNTÜ DUYUYORUZ

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, sahipsiz köpeğin saldırısında hayatını kaybeden bebeğin ölümüne ilişkin açıklama yaptı. Kılca, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı açıklamada, dün akşam saatlerinde yaşanan olaydan büyük üzüntü duyduklarını belirtti.

Konunun hassasiyeti nedeniyle uzun süredir seferber şekilde toplama çalışması yaptıklarını aktaran Kılca, "Her türlü engelleme girişimine, çalışanlarımıza olan saldırılara rağmen gece gündüz demeden toplama yapıyoruz. Ağustos 2024'te yürürlüğe giren yasa çerçevesinde ilk andan itibaren toplama alanlarımızı oluşturduk. Sokaklarımızı güvenli hale getirmek için mümkün olan en yoğun çalışma planını, sahada uyguladığımızı tüm vatandaşlarımızın özellikle bilmesini istiyorum." ifadelerini kullandı.

Kılca, bazı bölgelerin oldukça geniş arazilere sahip olduğunu, bu bölgelerde ise daha hassas ve planlı bir toplama çalışması yürüttüklerini bildirerek, "Çalışmalar neticesinde sahipsiz köpek sorununu bölgemizde önemli ölçüde azalttığımız bir dönemde, yüreğimizi yakan bu acı hadisenin yaşanmış olmasının derin üzüntüsünü yaşıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Başıboş köpekler 2 yaşındaki çocuğu öldürdü, halk sokağa döküldü

"SORUN BİTENE KADAR DURMAYACAĞIZ"

Hiçbir şeyin insan hayatından daha önemli olmadığını vurgulayan Kılca, şunları kaydetti:

"Ellerine geçen her fırsatta sözde hayvanseverliği toplum sağlığını hiçe sayacak seviyede kullananların ve insan canını ikinci plana atarak sorunun bugüne kadar büyümesine sebep olanların şunu bilmesini isterim; bizlerin tüm şehir olarak topyekun bir duruşla, sorunu tamamen bitirene kadar asla durmayacağız. Toplama çalışmalarımızı hız kesmeden devam ettiriyoruz. Tüm gücümüzle sahada çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz. Kaybettiğimiz yavrumuza Rabbimden rahmet diliyorum. Allah ailesine sabırlar versin. Başımız sağ olsun."

Başıboş köpekler 2 yaşındaki çocuğu öldürdü, halk sokağa döküldü
Kaynak: Haberler.com / Güncel
img

Uzayda mahsur kalan iki kişi için söyledikleri gündem oldu!
img

Cepheden gelen haber korkunç! Bilanço her saat ağırlaşıyor
img

Bakanlık harekete geçti! Vedat Milor'a "Kent Lokantası" soruşturması
500

Yorumlar (17)

Haber YorumlarıKadir Erdoğan ER:

Belediye başkanının derin üzüntü duyması neyi değiştirecek ölen çocuk geri mi gelecek. Kanun var kanununu uygulamamış. Cinayetten yargılanmalı ve cezasını çekmelidir..

Yorum Beğen237
Yorum Beğenme12
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıErdal_19:

ne yapalım bütün köpekleri uyutalım o zaman

Yorum Beğen148
Yorum Beğenme26
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBenim Kkk:

Akp nin aldigi karari kendi belediyeleri takmiyor bu ne is boyle kopekler toplansin diye karar alinmadi mi tuh keske chp ye atabilseler iyiydi ama atamadilar sokaklarda kopekleri toplamak zormu toplamak istemezsen zor gelir tabiki

Yorum Beğen112
Yorum Beğenme24
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıferhat toraman:

bunu yapan CHP belediyesi olsa direk kayyum atanirdi saray bekçileri. nerdesiniz

Yorum Beğen95
Yorum Beğenme33
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKutay Özmen:

2 Yaşındaki bebeğin tek başına sokaklarda ne işi var? Burada Köpeklerden önce Ailesinin uyutulması gerekiyor...

Yorum Beğen60
Yorum Beğenme60
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıfariz:

insanlarda insanları öldürüyor.bu göz önünde bulundurulmalı.

Yorum Beğen14
Yorum Beğenme67
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıEmrah Akkas:

devlet sokak kopeklerini evinde besleyene mana yardimi yapacak ayni ingiltere gibi bak disarda bi tane hayvan kaliyomu sahiplenmeyenler icinde barinak yoksa bu gibi olaylari cok duyacagiz ve bu devam edecek turkiyede insanlarin canlari para etmiyor avrupada boyle bir olayi yasasaniz size devletin odeyecegi para en az 40 bin sterlin saygilar

Yorum Beğen25
Yorum Beğenme24
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıALİ BEY:

YÖNETİCİLER (?) MEMLEKETİ SALDI ÇAYIRA MEVLAM KAYIRA.

Yorum Beğen20
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMeryem çelik:

evet troller kalenizde neler oluyor böyle kayyum isteyin hani görevini laiki ile yapmayana kayyum sartti

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMutlu Can:

belediye başkanı başkasını suçlayıp işin içinden çıkmış.

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Tüm 17 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ronaldo'nun 'Çok çirkinsin' dediği 'Adanalı Ronaldo'dan' cevap geldi

Ronaldo'nun "Çok çirkinsin" dediği Adanalı Ronaldo'dan yanıt gecikmedi
Mukbang videolarıyla tanınan TikTok fenomeni Efecan Kültür hayatını kaybetti

Sosyal medya fenomeninden acı haber
Trump'ın uzayda mahsur kalan astronotlar için söylediği sözler gündem oldu

Uzayda mahsur kalan iki kişi için söyledikleri gündem oldu!
Akaryakıt fiyatlarına gelen yeni indirim pompa fiyatlarına yansıdı

Araç sahiplerini sevindirecek indirim bugün başladı
Belediye başkanından tek kişilik köprü açılışı

Belediye başkanından tek kişilik açılış
Ece Gürel'in ölümüyle gündeme geldi 'Ayahuasca' diziye bile konu olmuş

Ece'nin ölümüyle gündeme geldi! "Ayahuasca" diziye bile konu olmuş

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.