Güzel Sanatlar Genel Müdürü Ömer Faruk Belviranlı, Hazreti Mevlana'yı anma törenlerine ilişkin konuştu Açıklaması

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürü Ömer Faruk Belviranlı, "Bakanlığımız Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğüne bağlı sanat birimlerinin seçkin sanatkarları ile ülkemizde tasavvuf felsefesi ve Mevlana Hazretleri üzerine çalışmalarıyla tanınan saygın akademisyenlerin katılımıyla bu yıl çok farklı, dopdolu bir program hazırladık." dedi.

Belviranlı, "Huzur Vakti" yürüyüşü ile bugün Konya'da başlayan Hazreti Mevlana'nın 752. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri kapsamında Taş Bina Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında etkinliklere ilişkin bilgi verdi.

Ömer Faruk Belviranlı, ilim ve irfan deryası, büyük şahsiyetlerin yetiştiği ve can verdiği, kendisinden sonraki nesillere ilham olduğu topraklarda bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

İlim ve irfan sahibi gönül dostlarının etkilerinin çağları aşarak bugüne kadar devam eden bir İslam anlayışını bu topraklarda var ettiklerini belirten Belviranlı, "Mukaddes Anadolu'muzun nur yüzlü şehri Konya, Hazreti Mevlana'dan Sadreddin Konevi, Sultan Veled, Şems-i Tebrizi, Hoca Nasrettin Efendi, Hacı Veyiszade ve Tahir Büyükkörükçü'ye uzanan, hikmetli ve şifalı sözleri günümüzü ışıtan ve manevi yönümüzü aydınlatan büyük erenlerin kutlu diyarıdır. Konya'dan dünyaya yayılan nurlu güneşimiz Hazreti Mevlana'yı yeniden anmak, anlamak için, Rabbine vuslatının 752. yıl dönümü bizlere büyük bir fırsat sunmaktadır, aşk fırsatı, muhabbet fırsatı." diye konuştu.

Her yıl aralık ayında Konya'da eşsiz bir buluşmanın gerçekleştiğini, Hz. Mevlana'yı anma törenleri kapsamında sema, Kur'an-ı Kerim tilaveti, ilmi sohbetler, Mevlevi Ayin-i Şerifi, tasavvuf müziği konserleri ile dolu dolu bir 11 gün yaşandığını anlatan Belviranlı, şöyle devam etti:

"Ülkemizin tüm illerinden, hatta Amerika ve Japonya'dan dünyanın her bir köşesinden Konya'ya gelen Mevlana dostları görsel ve manevi bir şölen olan sema mukabelemizi izlemek için misafir oluyorlar. Bakanlığımız Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğüne bağlı sanat birimlerinin seçkin sanatkarları ile ülkemizde tasavvuf felsefesi ve Mevlana Hazretleri üzerine çalışmalarıyla tanınan saygın akademisyenlerin katılımıyla bu yıl çok farklı, dopdolu bir program hazırladık."

Belviranlı, programın genel sanat yönetmenliğini Ufuk Yürüç'ün üstlendiğini belirterek, törenleri bu yıl bir ilk olarak Mevlana'nın annesi Mümine Hatun'un Karaman'da Aktekke Camisi'nde bulunan kabrinde düzenlenen Mader-i Mevlana etkinliğiyle dün başlattıklarını söyledi.

Hazreti Mevlana'ya gönül veren ziyaretçileri birbirinden kapsamlı etkinliklerin, sergilerin ve söyleşilerin beklediğini anlatan Belviranlı, şöyle konuştu:

"Bakanlık olarak çocuklarımızı da bu sene unutmadık. Mesnevi'den seçilmiş birbirinden güzel hikayeler, minik dinleyicilerimizin gönüllerinde yeni bir neşe hamlesi uyandıracak. Gönülleri ilim, irfan ve sevgiyle birleştirmek ve Hazreti Mevlana'nın manevi huzurunda onun bir bergüzarı ve emaneti olarak bu topraklardan doğan ve bugün tüm insanlığın ihtiyaç duyduğu eşsiz değerleri bizlere yeniden hatırlatan Mevlevilik yolunun erdem ve hususiyetleriyle dolu etkinliklerimize tüm halkımızı davet etmekten mutluluk duyuyoruz."

"Hazreti Mevlana'nın evrensel çağrısı, tüm insanlığa kucak açan bir davettir"

Konya Valisi İbrahim Akın da anma törenleri için Kültür ve Turizm Bakanlığı öncülüğünde, Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri, üniversiteler, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve gönüllülerin ahenk içinde çalıştığını belirterek, "Ulaşımdan güvenliğe, konaklamadan kültürel etkinliklere, tanıtımdan rehberlik hizmetlerine kadar her ayrıntıyı, bu büyük mirasa yakışır şekilde ele aldık ve hazırlıklarımızı tamamladık. Hazreti Mevlana'nın evrensel çağrısı, tüm insanlığa kucak açan bir davettir." ifadelerini kullandı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Uzbaş da hazırladıkları etkinliklerle çağın insanına Mevlana'nın çağrısını ve öğretilerini yeniden hatırlatmayı amaçladıklarını belirtti.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Fikret Fidan da emeği geçenlere teşekkür ederek Hazreti Mevlana'ya gönül verenleri törenlere davet etti.

Etkinlikler başladı

Mutasavvıf Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin vefatının 752. yılı dolayısıyla 7-17 Aralık tarihleri arasında düzenlenecek törenler kapsamında, Mevlana Kültür Merkezi Sema Salonu'nda her akşam sanatçı Ahmet Özhan, tasavvuf müziği konseri verecek.

Törenler boyunca her akşam Mevlevi Ayin-i Şerifi icra edilecek.

Mevlana Meydanı, Mevlana Kültür Merkezi ve Taş Bina Kültür ve Sanat Merkezi'nde panel, sergi, söyleşi, atölye çalışmaları ve konserler düzenlenecek.