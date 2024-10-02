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Kocaeli Üniversitesi'nde Sağlıkta Yapay Zeka Eğitimi Verildi

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Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi, sağlık bilimleri öğrencilerine yönelik yapay zeka teknolojilerinin sağlık alanındaki uygulamalarına dair kapsamlı bir eğitim programı düzenledi. Eğitim programında teorik bilgiler ve pratik atölye çalışmaları yapıldı.

Sağlıkta yapay zeka devrimi

Geleceğin sağlıkçıları yapay zeka ile donatılıyor

KOCAELİ - Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi (KOSTÜ), sağlık bilimleri öğrencilerini geleceğin teknolojileriyle donatmak amacıyla yapay zekanın sağlık alanındaki kullanımına yönelik kapsamlı eğitim düzenledi. Türkiye'nin birçok ilinden üniversite öğrencilerinin katıldığı eğitim kampında, yapay zekanın sağlık sektöründeki uygulamaları üzerine hem teorik bilgiler verildi hem de atölye çalışmaları yapıldı. Bu eğitim, sağlık profesyonellerinin meslek hayatlarında yapay zekayı etkin şekilde kullanmalarına olanak tanımayı hedefliyor.

Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi, Türkiye'nin farklı illerinde sağlık bilimleri alanında eğitim gören öğrencilerin yapay zekayı mesleklerinde nasıl kullanabileceklerine yönelik eğitim düzenledi. TÜBİTAK'ın desteğiyle gerçekleştirilen bu eğitim, 26-28 Eylül tarihleri arasında Kocaeli'nin Başiskele ilçesindeki bir otelde düzenlendi ve 5 farklı üniversiteden alanında uzman 11 bilim insanı tarafından verildi.

Bu eğitimde öğrencilere, sağlık bilimleri alanında yapay zeka teknolojilerine dair temel bilgiler verilerek, yapay zekanın sağlık sektöründeki uygulamaları hakkında farkındalık kazandırılması hedeflendi. Katılımcılara hem teorik hem de pratik eğitimler verilerek, yapay zeka teknolojilerini kullanma becerilerini geliştirme fırsatı sunuldu. Eğitimin sonunda öğrencilerin meslek hayatlarında yapay zeka modellerini nasıl kullanacaklarına dair bilgi edinmeleri sağlandı.

"Öğrencilerimizin yapay zekaya dair farkındalıklarını artırmak için projeyi hazırladık"

Yapay zekanın hem günümüzde hem de meslek hayatında büyük bir öneme sahip olduğunu belirten Prof. Dr. Yurdanur Dikmen, "Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi olarak görev yapıyorum ve bu projenin de koordinatörüyüm. Özellikle son yıllarda gelişen yapay zeka teknolojileri herkesin meslek hayatında ve günlük yaşamında önemli bir yere sahip. Biz de sağlık bilimleri öğrencilerimizin bu teknolojiye dair farkındalıklarını artırmak ve becerilerini geliştirmek amacıyla bu projeyi hazırladık" dedi.

"Projemiz eğitim kampı niteliğinde"

Prof. Dr. Yurdanur Dikmen, verilen eğitim hakkında ise "Projemiz, TÜBİTAK desteğiyle yürütülen bir eğitim kampı niteliğinde. Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi yürütücülüğünde başlatılan bu proje 3 gün sürecek. Türkiye'nin farklı üniversitelerinden başvurular aldık ve 20 öğrenci ile eğitimlerimize başladık. Sağlık teknolojileri alanında ilgi duyan ve öğrendiklerini mesleklerine entegre etmek isteyen öğrencilerimize hızlandırılmış bir eğitim programı sunuyoruz. Projemizde 5 farklı üniversiteden 11 uzman öğretim üyesi öğrencilere ders vermekte. Eğitimlerimiz 2 gün teorik, 1 gün ise pratik atölye çalışmaları olarak planlandı" diye konuştu.

"Eğitim verimli geçiyor"

Erciyes Üniversitesi Eczacılık Fakültesi son sınıf öğrencisi Kaan Kalaycı, "Kişiselleştirilmiş tedavi çözümleri üzerine çalışan bir girişimci adayıyım. Bize verilen eğitimlerden ve Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi'nin misafirperverliğinden çok memnunuz. Eğitim sürecimiz oldukça verimli geçiyor" şeklinde konuştu.

Kalaycı, "Kişiselleştirilmiş tedavi yöntemleri, insan ömrünün uzamasıyla birlikte giderek hızlanmakta ve daha fazla önem kazanmaktadır. Bir eczacı adayı olarak, eczacılık alanındaki ilerlemenin yapay zeka teknolojileriyle mümkün olacağını düşünüyorum. Burada alanında uzman hocalarımızla geçirdiğimiz eğitim süreci oldukça keyifli ve etkili oldu. Aldığımız teorik bilgileri pratik eğitimlerle destekleyerek mesleki hayatımızda daha fazla bilgi sahibi olacağımıza inanıyorum" dedi.

"Yapay zeka teknolojilerinin sağlık hizmetleriyle nasıl bütünleştiğini öğreniyoruz"

Kocaeli Üniversitesi Hemşirelik Bölümü 4. sınıf öğrencisi Muhammet Kaskatı ise "Buraya yapay zeka ile hemşireliğin etkileşimi konusunda bilgi sahibi olmak için geldim. Makine öğrenmesi ve derin öğrenme gibi yapay zeka teknolojilerinin sağlık hizmetleriyle nasıl bütünleştiğini öğreniyoruz. Ülkemizde sağlık personeli konusunda bir açık var ve yapay zekanın hemşirelik ve tıp alanında hasta yükünü azaltacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"Yapay zeka ve teknoloji tabanlı cihazları meslek hayatımızda sıkça kullanacağız"

Hacettepe Üniversitesi öğrencisi Doğukan Onarak da eğitime Ankara'dan katıldığını belirterek, "Geleceğin sağlık profesyonelleri olarak yapay zeka ve teknoloji tabanlı cihazları meslek hayatımızda sıkça kullanacağız. Burada aldığımız temel ve uygulamalı eğitimler sayesinde yapay zekanın tıpta kullanımı ve yapay zeka uygulama becerileri gibi konularda önemli bilgiler edindik" şeklinde konuştu.

Kocaeli Üniversitesi'nde Sağlıkta Yapay Zeka Eğitimi Verildi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YUNUS ŞİMŞEK - Güncel

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