Kocaeli'nde parfüm deposunda yangın! 6 kişi hayatını kaybetti, soruşturma başlatıldı

Güncelleme:
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bulunan bir parfüm deposunda çıkan yangında 6 kişi hayatını kaybetti. Olaya ilişkin açıklamada bulunan İçişleri Bakanı Yerlikaya, yangında 1'i ağır 5 kişinin de yaralandığını belirtti. Yangına dair adli soruşturma başlatıldı, bilirkişi heyeti görevlendirildi.

  • Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bir parfüm deposunda çıkan yangında 6 kişi hayatını kaybetti.
  • Yangında 1'i ağır olmak üzere 5 kişi yaralandı.
  • Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yangınla ilgili adli soruşturma başlatıldı ve 2 Cumhuriyet Savcısı görevlendirildi.

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bir depoda çıkan yangında 6 kişi can verdi.

Mimar Sinan Mahallesi'nde saat 09.00'da 2 katlı parfüm dolum tesisinde yangın çıktı. Henüz bilinmeyen sebeple çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Alevler, iş yerinin yanında bulunan binanın çatısına da sıçradı. Vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangını söndürdü.

YARALILARDAN BİRİNİN DURUMU AĞIR

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, yangının tamamen söndürüldüğünü belirterek, olayda 6 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Katıldığı canlı yayında olaya ilişkin açıklamada bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise yangında 1'i ağır 5 kişinin yaralandığı belirtti.

İTFAİYECİLER 6 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİNİ BULDU

İtfaiyeciler, yangını söndürdükten sonra içeriye girerken, 6 kişinin cansız bedenleriyle karşılaştı. Ekiplerin, depodaki çalışmaları sürüyor. Bu arada yangın sırasında alevlerin içinden yaralı olarak çıkan kişi de cep telefonuyla görüntülendi.

"PATLAMA OLDU, BİRİNİN YANDIĞINI GÖRDÜM"

Olayın ilk yaşandığı anda yanan bir işçiyi hortumla söndürdüğünü söyleyen mahalle sakini Mehmet Düzgüner, "Patlama oldu, dışarı çıktığımda birinin yandığını gördüm. Bahçedeki hotumla adamı söndürdüm. İçerden sesler geldi ancak ateşten içeri giremedim. İçerde 4-5 kişi olduğunu söylüyorlar. İçerde bağırma sesleri geliyordu ancak içeri giremedim" dedi.

2 CUMHURİYET SAVCISI GÖREVLENDİRDİ

Yangınla ilgili açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Kocaeli Dilovası'nda bulunan bir parfüm deposunda meydana gelen yangınla ilgili olarak Gebze Cumhuriyet başsavcılığımızla adli soruşturma hızlı bir şekilde başlatıldı. Bir Cumhuriyet başsavcı vekili, 2 Cumhuriyet Savcısı ve bilirkişi heyeti görevlendirildi. 6 kişinin hayatını kaybettiğini öğrendik." dedi.

"İŞ YERİNİN RUHSATI VAR"

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, ilçe belediye başkanları bölgeye gelerek incelemelerde bulundu. İnceleme sonrasında açıklama yapan Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, "Olayın ilk anda itibaren arkadaşlarımız, öncelikle yangını söndürme, arama, kurtarma çalışması yaptılar. Yangın, çok kısa sürede zaten kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları da yapıldı. Cumhuriyet savcısı koordinesinde yangının çıkış sebebiyle ilgili gerekli araştırmalar yapılıyor. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum, hayatını kaybedenlere de Allah rahmet eylesin. Yangından sağ olarak kurtulanlar arkadaşlarımız da var. İş yerinin ruhsatı var. Onunla ilgili de çalışma bakanımızla da görüştük. Olay çıkış sebebiyle, işletmenin durumuyla, idari işlemleriyle beraber her türlü şekilde araştırılacak, incelemeler çıkarılacak. Çalışma bakanımızla da görüştük. O da talimatları verdi. Gerekli her türlü araştırma ve inceleme yapılacaktır" dedi.

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
Yorumlar (8)

Haber YorumlarıSüLeyman Kiyağ:

Düşünsene hem asgari ücretlisin , kimyasal maddelerle çalışıyorsun ve can güvenliğin yok . Ülkemizde ciddi bir şekilde iş güvenliği sorunu var . Herkes elinde canıyla çalışıyor . Denetimler artmalı , her üretim faaliyeti gösteren firmalara iş güvenlik uzmanı zorunlu hale gelmeli .

Yorum Beğen156
Yorum Beğenme8
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBörü 24:

İş güvenliği Kanunen zorunlu zaten ancak her yerde olduğu gibi denetim denetim denetim yok... makam sahiplerinin gtleri üşür koltuklarından kalkarlar ise ama Devletten maaş alıp da hakkı ile çalışmayanların vay haline...

yanıt26
yanıt0
Haber YorumlarıTipster:

zorunlu zaten, a sinifi bakiyor

yanıt8
yanıt1
Haber YorumlarıMehmet Aydın:

Allah rahmet eylesin mekanları cennet olsun Bu kadar gudubet bir çeyrek yüzyıl görmedim Denetimsizlık diz boyu Bu kafayla nükleer santral yapmaya kalkıldı Oğlum milleti öldüreceksiniz

Yorum Beğen85
Yorum Beğenme17
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıYılmaz:

Son birkaç yılda çok fazla para kaybettikten sonra kripto paralardan vazgeçmenin eşiğine gelmiştim. Ancak Nelson FY'nin platformu ve uzmanlığı sayesinde, kayıplarımı telafi etmekle kalmadım, aynı zamanda yatırımımı üç katına çıkarıp 642.000 dolara çıkardım. Stratejileri birinci sınıf. Kendisine Telegram'dan (Nildatrading) ulaşabilirsiniz. Tereddüt etmeyin.

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme35
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSerkan Aygun:

Tereddüt ediyorum ziyaaa

yanıt2
yanıt0
Haber YorumlarıSerkan Aygun:

Modern köleler yanmış Allah rahmet eylesin

Yorum Beğen17
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Tüm 8 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
