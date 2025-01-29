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Kocaeli'nde Kadın Kocasını Tabancayla Öldürdü

Kocaeli'nde Kadın Kocasını Tabancayla Öldürdü
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İzmit ilçesinde A.D., bilinmeyen bir nedenle kocası E.D.'ye tabancayla ateş ederek öldürdü. Olay sonrası A.D. gözaltına alındı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir kadın, kocasını tabancayla öldürdü.
İddiaya göre, Yahya Kaptan Mahallesi Çiftlik Sokak'ta yaşayan A.D. (43) henüz bilinmeyen nedenle kocası E.D'ye (42) tabancayla ateş etti.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık personelinin yaptığı kontrolde, E.D'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
İncelemenin ardından E.D'nin cenazesi, Kocaeli Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Gözaltına alınan şüpheli A.D'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Kerim Yavuz - Güncel
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