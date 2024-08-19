Emniyet'i karıştıran olay! Otomobillerin lastiklerini patlatıp polise saldırdı

Kocaeli'de İl Emniyet Müdürlüğü otoparkındaki otomobillere bıçakla zarar veren ve taşkınlık yapıp polislere doğru koşan şüpheli, bacağından vurularak etkisiz hale getirildi.

POLİS ARAÇLARININ LASTİKLERİNİ PATLATTI

Başiskele ilçesi Mahmutpaşa Mahallesi'ndeki Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğünün açık otoparkında bir şüpheli, bazı otomobilleri bıçakla çizip lastiklerini patlatması üzerine nöbetçi polislerce uyarıldı. Şüphelinin taşkınlık yaparak, bıçakla polislere doğru koşması üzerine ateş açıldı.

BACAĞINDAN VURULDU

Bacağından vurulan şüpheli M.Ö. (28), sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Şüpheli, burada yapılan müdahalenin ardından Kocaeli Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Çoğunluğu emniyet müdürlüğü personeline ait olduğu belirlenen 10'a yakın otomobilde hasar tespiti için çalışma başlatıldı.