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Emniyet'i karıştıran olay! Otomobillerin lastiklerini patlatıp polise saldırdı

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Kocaeli'de İl Emniyet Müdürlüğü otoparkındaki otomobillere zarar veren şahıs, elindeki bıçakla da polislere koştu. Dur ihtarına uymayan şahıs bacağından vurularak etkisiz hale getirildi.

Kocaeli'de İl Emniyet Müdürlüğü otoparkındaki otomobillere bıçakla zarar veren ve taşkınlık yapıp polislere doğru koşan şüpheli, bacağından vurularak etkisiz hale getirildi.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Otoparkında Şüpheli Vuruldu

POLİS ARAÇLARININ LASTİKLERİNİ PATLATTI

Başiskele ilçesi Mahmutpaşa Mahallesi'ndeki Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğünün açık otoparkında bir şüpheli, bazı otomobilleri bıçakla çizip lastiklerini patlatması üzerine nöbetçi polislerce uyarıldı. Şüphelinin taşkınlık yaparak, bıçakla polislere doğru koşması üzerine ateş açıldı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Otoparkında Şüpheli Vuruldu

BACAĞINDAN VURULDU

Bacağından vurulan şüpheli M.Ö. (28), sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Şüpheli, burada yapılan müdahalenin ardından Kocaeli Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Çoğunluğu emniyet müdürlüğü personeline ait olduğu belirlenen 10'a yakın otomobilde hasar tespiti için çalışma başlatıldı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Otoparkında Şüpheli Vuruldu

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Otoparkında Şüpheli Vuruldu

Kaynak: AA / Güncel

Emniyet Müdürlüğü kocaeli Olay Güvenlik Güncel Haberler

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Yorumlar (16)

Ekkgfzv Yhhfddnnb:

Ne olursa olsun vurulması yanlış

10
334
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Doğrucu:

Mülteci çöplüğü türkiyede gayet sıradan bir gün

80
34
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Arda Yıldız:

Ayağından değil kafasından Vuracaktınız.

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7
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Anty-Partizan:

Belki de Hazmademedigi Birseyi Disa Vurmak Istemisdir...

17
51
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Seko:

Bacağından ne vuruyorsun sık gitsin sanki millete hayrı var ...

22
3
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Hek Tor:

''Küle dönen köyde alevler bir tek ona dokunmadı'' başlıklı haberde yorum kısmı niye yok, nedenini buldum... Haberi yazan da yangından sonra mezarın temizlendiğini ve yeni bir bayrak asıldığını, konunun DÜZMECE olduğunu anlamış ve yoruma kapatmış... Bizim balıklar da tekbir getirerek orada yorum yapamadıkları için şıldırmışlardır.

6
9
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Doğrucu:

daha iyi günleriniz bunlar mülteci çöplüğü olırsa bir ülke herşey olur o ülkeye

8
5
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Sihirbazın Çırağı:

Dengesiz güç kullanımı, bıçakla yaklaşan birine silahla müdahale etmektir. Silahsız bir adama bıçakla yaklaşmak gibi dengesiz güç kullanımına girer. Ayağına sıkarak öldürmemeye çalıştığını öne sürecek eğer ninja yıldızı atar gibi bıçağı ona doğru fırlatsaydı ve o bıçak ona saplanmasa bile değseydi muhtemelen göğsüne nişan alıp kolundan vururdu fakat varsayımlar hakikatleri değiştirmezler. Kış geliyor, kışı geçirecek konut ve iaşe bulamayanlar suç işleyerek kendilerini içeri attırıyorlar.

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Tüm 16 yorumu okumak için tıklayın Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
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