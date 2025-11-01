Haberler

Kocaeli'de yıkılan binanın yakınındaki binalar tahliye edildi; ekipler inceleme başlattı (2)

Güncelleme:
KOCAELİ VALİSİ AÇIKLAMA YAPTIKocaeli Valisi İlhami Aktaş, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürü Murat Oral, bölgeye gelerek incelemelerde bulundu.

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürü Murat Oral, bölgeye gelerek incelemelerde bulundu. Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, ekiplerin bölgede çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, "29 Ekim günü yaşadığımız o elim kazadan sonra teknik ekiplerin hızlı bir şekilde, olayın sebebiyle ilgili incelemeleri adli boyutu haricinde de teknik olarak neden kaynaklanmış olabileceğiyle ilgili üniversitelerimiz, büyükşehir ve AFAD koordinasyonunda çalışmalarına başladı. Dün gece başka bir binada gelen ihbar üzerine Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımızın da buraya gelmesiyle bir koordinasyon gerçekleştirdik. Bu koordinasyon sonucunda İçişleri Bakanımızın talimatıyla Afet Risk Azaltma ve Deprem Genel Müdürlüğü ile Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın Afet İşleri Genel Müdürlüğü kendi irtibatta olduğu bu konuda yetkin olan üniversiteler ile Kocaeli ve Gebze Üniversitemizin içinde olduğu üniversitelerle hocalarla alanda geniş kapsamlı bir çalışmayı devam ettirme ve cihaz sayısı arttırılarak devam etme kararı aldı ve sabahın ilk saatlerinden itibaren de tüm ekipler olay yerinde vardılar. Şu anda bulunduğumuz bölgedeler, hızlı bir şekilde çalışmalarına ölçümlerine devam ettiler. Hem 29 Ekim'de olan olayın hem de dün aldığımız ihbarın sebeplerini araştırmak hem de olası riskleri ortaya koymak için çalışmalarına devam edecekler" dedi.

'ZEMİNDEKİ DURUMUN TESPİTİ ZAMAN ALICI BİR FAALİYET'

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ise devletin tüm kurumlarının bölgede çalışma yürüttüğünü belirterek, şunları söyledi: "Devletin tüm kurumları burada ne yapmaya çalışıyoruz? Önce onu özellikle vatandaşlarımızın bilgilenmesi açısından ifade edeyim. 2 tane temel konu var. Ne olup bittiğini kavrayabilmek için bir tanesi binalardaki hareket. Binaların hareket edip etmediği, orada bir statik problemin olup olmadığını arkadaşlarımız şu anda tespit ediyor. Diğeri de zeminde bir şey oluyor mu? Onu anlamak için şu anda 6 tane üniversitemizden ve TÜBİTAK'tan uzman ekipler buraya geldi. Büyükşehir Belediyemizin ilgili birimlerindeki tüm mühendis arkadaşlar, sahaya intikal ettiler. Büyük bir koordinasyon sağlandı, hızlı bir şekilde bunları tespite çalışıyoruz. Takdir edersiniz ki zemindeki durumun tespiti zaman alıcı bir faaliyet. O olmadan elimize, bu bilgiler gelmeden erken bir açıklama yapmak da doğru değil. Elimizde veri olmadan bu binalar güvenli ya da güvensiz demek şundan oldu, bundan oldu demek mümkün değil. Sabır gerekiyor. Hiçbir hata yapmamaya çalışıyoruz. Önemimiz olan, en birinci önceliğimiz, vatandaşlarımızın can güvenliği. Onun için tedbiren 16 tane bina boşaltıldı. 27 tane iş yeri boşaltıldı. 72 tane bağımsız daire boşaltıldı. Şu anda zannediyorum 5 gün kadar sabırlı olmak gerekiyor ama özellikle Risk Azaltma ve Deprem Genel Müdürümüz birçok üniversiteyle de temas kurarak oradan ekiplerin buraya gelmesini sağladılar ve süreyi kısaltmaya çalışıyorlar. İnşallah olabildiğince kısa bir sürede tespitler bitirilecek ve bir an önce vatandaşlarımıza daha net bilgi verilecek. O ana kadar sabırlı olmayı ve resmi açıklamalar dışındaki hiçbir açıklamaya itibar edilmemesini özellikle rica ediyorum."

'HER YÖNÜYLE BAKILIYOR'

Başkan Büyükakın, binaların metro kaynaklı olup olmadığına ilişkin soruyu ise "Her yönüyle bakılıyor. Metro inşaatı ile ilgili var demek, ilgisi yok demek şundan oldu, bundan oldu demek erken bir yaklaşım. Hepsine bakılması lazım, hiçbir ihtimal göz ardı edilmeyecek. Buna vatandaşlarımın emin olsunlar" cevabını verdi.

'BURADA ZEMİNİ ANLAMAYA ÇALIŞACAĞIZ'

Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar da "Aslında şu anda yapmaya çalıştığımız şey, bir yandan zeminin üstünü, yapıları, binaları takip ederken; diğer yandan da bu binaların üzerine oturduğu zemin anlamına çalışıyoruz. Zeminde ne tür bir problem var? Bu problem lokal mı yoksa çok daha geniş alanda mı? Bu problemler zeminle mi ilgili, bunları anlamaya çalışıyoruz. Bu anlamda belediye başkanımızın ifade ettiği gibi çok sayıda üniversitemizden bu konuda uzmanlaşmış hocalarımızı buraya davet ettik. Hem kendi ekipmanlarıyla beraber hem de bütün teknik kabiliyetleriyle beraber, burada şu anda sahada çalışmalara başladılar. Aynı zamanda burada bir kriz koordinasyon merkezi kurduk. Hocalarımızla birlikte bir yandan birbirinden farklı 4 -5 ayrı jeofizik yöntemi kullanarak burada zemini anlamaya çalışacağız. Bölgeyi birbirinden farklı 6 -7 ayrı sektöre ayırdık ve her bir sektörde bir üniversitemize görev vererek, buralarda ellerindeki bütün imkanlarla bütün jeofizik, jeolojik yöntemleri kullanarak oralardaki zemin yapısını anlamaya çalışıyoruz. Tabii bunun dışında burada özellikle yine Kocaeli Büyükşehir Belediyemizin coğrafi bilgi sistemleri bölümünde de çok sayıda coğrafik verimli olduğunu biliyoruz. Buralarda sondaj verileri var. Birtakım farklı coğrafik veriler var, bunları da örtüştüreceğiz. Diğer yandan Yapı İşleri Genel Müdürlüğümüz aynı zamanda burada, sahada çok geniş bir alanda sürekli binaları gözetim altında tutuyor. Buralarda herhangi bir ihbar varsa oraları anında giderek kontrollerini yapıyorlar. ve yine şu anda bulunduğumuz bölge ve bunun bir miktar daha dışında kalan alanlarda da çok sayıda binada aynı zamanda yapı sahalı izleme sistemleriyle birtakım sensörler yerleştirerek, bu binalarda herhangi bir hareket var mı yok mu anlamaya çalışıyoruz. Özetle birkaç gün içerisinde sahadan gelen bütün verileri, bütün jeolojik jeofizik verileri, diğer elimizdeki halihazırda bulunan sondaj verilerini, jeolojik veriler hepsini bir araya getirdikten sonra ortaya daha sağlıklı bir tablo çıkabilecek. Bu tabii tablonun da net olarak bilimsel olarak değerlendirilmesi. Sonrasında da burada ikinci adımın ne olacağı konusunda hep birlikte karar vereceğiz" diye konuştu.

'BİNALARI 24 SAAT SENSÖRLERLE İZLİYORUZ'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürü Murat Oral ise yerleştirilen sensörlerle binaların sürekli olacak şekilde 24 saat hareket olup olmadığı yönünde izlediklerini belirterek, "Ayrıca ihbar olsun, olmasın olayın yaşandığı binanın merkezinden itibaren 300 metre yarı çapındaki bir alandaki tüm binaları ihbar olup olmadığına bakılmaksızın bugün hasar tespit ekiplerimizi de inceliyoruz. Akşama kadar bunu tamamlamış olacağız. Bu çalışmamızda da bu yapılarda herhangi bir hasar olup olmadığını inceleyeceğiz. Orhan hocamızın, genel müdürümüzün ifade ettiği gibi zemin çalışmaları ve bizim yapacağımız binalara ilişkin çalışmaları işte bunlar birkaç gün sürecek çalışmalar. Hep birlikte değerlendirip, analiz edip sonucuna karar verilecek." diye konuştu.

