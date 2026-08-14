KKTC'de 14 Ağustos Şehitlerini Anma Törenleri

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve KKTC Başbakanı Ünal Üstel, 14 Ağustos Haspolat, Muratağa, Atlılar ve Sandallar Şehitleri, Şehit Pilot Cengiz Topel'i Anma ve Serdarlı'nın Kurtuluş Günü vesilesiyle hayatını kaybeden şehitleri yad etti.

Türk Ajansı Kıbrıs'ın (TAK) haberine göre, KKTC'de Muratağa, Sandallar ve Atlılar köylerinde, 1974'te Rumlar tarafından şehit edilen Kıbrıslı Türkler için anma törenleri düzenlendi.

İlk anma töreni Muratağa Sandallar Şehitliği'nde yapılırken, törende protokolün şehitliğe çelenk sunmasının ardından saygı duruşu, saygı atışı yapıldı; İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi.

Atlılar şehitlerinin anıldığı tören de protokolün anıta çelenk sunması, saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı ile bayrakların göndere çekilmesiyle başladı. Tören, şehitliğin gezilmesi ve dua okunması ile tamamlandı.

Cumhurbaşkanı Erhürman, Muratağa Sandallar Şehitliği'ndeki törende yaptığı konuşmada, hayatlarını kaybeden şehitleri anarak, "Burada yatan her bir şehidimiz, Kıbrıs Türk halkının yaşadığı acıların ve ödediği ağır bedellerin en somut göstergesidir." dedi.

Muratağa, Sandallar ve Atlılar'da yaşanan olay hakkında "İnsanlığın vicdanı unutulmaz, unutturulamaz bir yara aldı." yorumunu yapan Erhürman, "Bugün, uluslararası toplumda Muratağa, Sandallar ve Atlılar'da masum insanları katledenlerle ilgili tek bir söz dahi duyulmaması, tarihte böyle bir olay yokmuş gibi davranılması, ne yazık ki yalnızca samimiyeti değil, insanlığı da bir kez daha sorgulatmaktadır." diye konuştu.

Erhürman, "Başta Muratağa, Sandallar ve Atlılar'da hayatını kaybeden aziz şehitlerimiz olmak üzere, Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinde canını veren tüm şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyorum. Anıları önünde saygıyla eğiliyorum. Hayatta olan kahraman gazilerimize sağlık, huzur ve uzun bir ömür diliyorum." ifadelerini kullandı.

Başbakan Üstel de Kurtuluş Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

14 Ağustos'un Kıbrıs Türk halkının hafızasında kahramanlığın, direnişin ve derin acıların bir arada yaşandığı unutulmaz bir gün olduğunu belirten Üstel, "Aynı tarih, Serdarlı halkımızın büyük bir cesaret ve fedakarlıkla verdiği mücadelenin ardından özgürlüğüne kavuştuğu, tarihimize gururla yazılan bir direniş günüdür." değerlendirmesinde bulundu.

Üstel, Kıbrıs Türk halkının yıllarca saldırı ve baskılara rağmen vatanından, özgürlüğünden ve geleceğinden vazgeçmediğini aktararak, bugün de "haksız izolasyon ve ambargolar" karşısında aynı kararlılıkla ayakta durulduğunu kaydetti.

Muratağa, Sandallar ve Atlılar katliamı

Kıbrıs'ta 14 Ağustos 1974'te Rum güvenlik güçleri ile terör örgütü EOKA ve Rum fanatiklerden oluşan silahlı gruplar, üç Türk köyü Muratağa, Sandallar ve Atlılar'a saldırmıştı. Bu gruplar, 126 Kıbrıslı Türk'ü köy meydanında toplayarak direnenleri ilk aşamada, kalanları ise araçlara bindirip katliam çukuruna gömerek öldürmüştü.

Muratağa, Sandallar ve Atlılar katliamında şehit edilenlerin en genci 16 günlük Selden Ali Faik, en yaşlısı ise 95 yaşındaki Hüseyin Osman olmak üzere çoğu kadın ve çocuktan oluşuyordu.

Atlılar köyündeki toplu mezar, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 14 Ağustos 1974'te başlayan ikinci aşamasının ardından, 20 Ağustos 1974'te ortaya çıkarılmıştı.

Muratağa ve Sandallar köyündeki katliamların kurbanları, bir çobanın toprağın üzerindeki eli fark etmesiyle 1-2 Eylül 1974'te bulunmuştu.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından kazılan toplu mezarlar Birleşmiş Milletler (BM) gözlemcileri önünde açılarak, katliam kurbanı Kıbrıslı Türkler DNA tespitlerinin ardından şehitliğe defnedilmişti.

Kaynak: AA