KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman, Rum lider Hristodulidis ile yakında yeniden bir araya geleceklerini açıkladı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, bugün görüştüğü Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis ile yakın zamanda yeniden bir araya geleceklerini ancak henüz tarih belirlenmediğini söyledi.

Erhürman, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve BM Barış Gücü (UNFICYP) Misyon Şefi Khassim Diagne'nin ara bölgede yer alan konutunda bir araya geldiği GKRY lideri Hristodulidis ile ikili görüşmesine ilişkin KKTC Cumhurbaşkanlığında basın açıklaması yaptı.

Baş başa görüştüğü Hristodulidis ile bugüne kadarki en açık ve samimi toplantılardan birini gerçekleştirdiğini vurgulayan Erhürman, "Öncelikle güven yaratıcı önlemlerle ilgili çalışmaların hangi aşamada olduğu, hangi noktalarda küçük küçük ilerlemeler kaydedildiği ve daha ileriye nasıl gidilebileceği konularını ele aldık." dedi.

Kendi temsilcilerine düzenli toplantılara devam etmeleri yönünde talimat verme kararı aldıkları bilgisini paylaşan Erhürman, "Tarihi henüz belirlememiş olmamıza rağmen yakın zamanda yeniden bir araya gelme kararı da verdik." ifadesini kullandı.

Erhürman, güven yaratıcı önlemler konusundaki gecikmeler yaşandığına işaret ederek, Kıbrıslı Rum temsilcinin, KKTC Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Mehmet Dana'ya bunların tamamlanması konusunda resmi bilgilendirme yapması konusunda ortak karara vardıklarını açıkladı.

Tufan Erhürman, özlü konulara ilişkin duruşlarını toplantıda dile getirdiklerini kaydetti.

Güney Kıbrıs'a 20 bin doz aşı

Cumhurbaşkanı Erhürman, konuşmasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu'nun, Erhürman'ın Ada'da çözüme ilişkin izlediği yolu desteklemedikleri yönündeki açıklamasının, Hristodulidis ile görüşmede gündeme gelip gelmediğine ilişkin soruya "Hiçbir noktada gündeme gelmedi böyle bir şey. Böyle bir soru da gelmedi, böyle bir yorum da gelmedi, bu konuya da girmedik. Böyle bir konu yok zaten biliyorsunuz." yanıtını verdi.

Larnaka'da 11 çiftlikte görülen şap hastalığı sonrası GKRY'nin, KKTC'den 20 bin doz aşı talebinin dün kendilerine ulaştığını belirten Erhürman, KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş ile bu konu hakkında görüştüğünü dile getirdi.

Erhürman, Çavuş'un kendisine 10 bin doz aşıyı bugün veya yarın iletilmek üzere hazırlanabileceğini, ikinci 10 bin doz aşının da birkaç gün içinde hazırlanabileceğini söylediğini aktararak, talebe ilişkin Hristodulidis'e olumlu dönüş yaptığını ve Avrupa Birliği (AB) kaynaklı 20 bin aşının Rum tarafına iletileceğini ifade etti.

Tarım ve hayvancılık konularında Ada'nın bir tarafında yaşanan sorunun diğer tarafa da yayılma riski barındırdığına dikkati çeken Erhürman, teknik komite aracılığıyla eşgüdümlü çalışma yürütülmesi gerektiğini vurguladı.

Ada'da yetki ve kaynak paylaşımı

Erhürman, sürece ilişkin hareket noktalarının Türkiye ile aynı olduğunun altını çizerek "Türkiye Cumhuriyeti adına yapılan açıklamalarda çok defa bir vurgu var. O vurgu da bugüne kadar ki süreçlerde başarılı olunamamasının sebebi olarak 'Kıbrıs Rum liderliğinin yetki ve Ada'daki kaynak paylaşımı konusundaki isteksizliği' gösterildi. Ben de bugüne kadar yaptığım tüm açıklamalarda aynı gerekçeyi hep söyledim." diye konuştu.

Etkili katılım ve dönüşümlü başkanlığı içerecek şekilde siyasi eşitliğin, metodolojisinin birinci maddesi olduğuna işaret eden Erhürman, Kıbrıs sorununun bugüne kadar çözülememesinin sebebi konusundaki tespitinin Türkiye ile ortak olduğunu söyledi.

Erhürman, önceki Rum liderlerin "Ada'da yetki ve varlıkların paylaşımı" konusunda isteksizlik gösterdiğine işaret ederek, Hristodulidis'in aynı yönde hareket etmemesini temenni etti.

Karpaz'da gerçekleştirilecek okul ziyareti

Karpaz bölgesindeki Kıbrıslı Rum öğrencilerin eğitim gördüğü bir okula yapacağı ziyaretin güney basınında "talep üzerine gerçekleştiği" yönündeki yansımaları reddeden Erhürman, şunları söyledi:

"Ben demiştim ki Karpaz'daki Kıbrıslı Rum öğrencilerinin öğrenim gördüğü okuldaki çocuklar da bizim çocuklarımız. Dolayısıyla evet, bizim çocuklarımız olduğu için oraya da gideceğim demiştim zaten. Bir süredir arkadaşlarla bunun programlanması üzerinde çalışıyoruz. Yarın itibarıyla ben o ziyareti gerçekleştireceğim. Sadece Karpaz'da Kıbrıslı Rum öğrencilerinin öğrenim gördüğü okula değil, yine Dipkarpaz'da Recep Tayyip Erdoğan Ortaokulu'na da gideceğim o bölgeye gitmişken. Çünkü gittiğim yerlerde okulları da ziyaret etmeye çalışıyorum. Bu çerçevede de ben bunu gerçekleştireceğim. Ama bu bir talep üzerine gerçekleşmedi."

Limasol'daki Kıbrıslı Türklerin eğitimi meselesine de değinen Erhürman, şöyle devam etti:

"Orada Kıbrıslı Türk öğrencilerin bir okulu yok, biliyorsunuz. Sadece bir sınıf var Türkçe öğrendikleri ama diğer dersler Türkçe değil. Ben insan haklarında mütekabiliyet diye bir şeyi, kabul eden bir zihniyetten gelmiyorum. Özellikle de konu çocuklar ise. Dolayısıyla gideceğim, oradaki çocukları da dinleyeceğim. Bir problemleri de varsa diğer okullardaki çocuklarımızın problemlerini çözmeye çalıştığımız gibi, onların da problemlerini çözmeye çalışacağız."

Kıbrıs sorununun uluslararası boyutu

Erhürman, Kıbrıs sorununun tarif edildiği gibi toplumlar arası bir sorun olmanın her zaman ötesinde olduğunu belirterek "Son dönemde ise bunun daha da fazla ötesinde. Bunun gerekçesi olarak da bölgede yaşanan gelişmeler elbette Kıbrıs sorunu üzerinde de etkili." dedi.

Kıbrıs sorununun uluslararası boyutunun arttığına işaret eden Erhürman, "Dolayısıyla bölgedeki aktörler de sürece dair birtakım düşüncelere sahipler. Birtakım etkileme alanları yaratmaya çalışıyorlar. Ama içinde bulunduğumuz aşama, Kıbrıslı Türk liderle Kıbrıslı Rum liderin iki halkta da güveni yaratacak, birbirlerine olan güveni tesis edecek bir yaklaşımla ele almaları gereken bir aşama." diye konuştu.

Erhürman, 4 maddelik müzakere metodolojisine de değinerek "Bütün derdim, eğer yeni bir müzakere süreci başlayacaksa sanki bugüne kadar hiç müzakere yapılmamış gibi sıfırdan başlamayalım her şeye. Çünkü bu sıfırdan başlamak senelerce müzakere masalarında dirsek çürütmek anlamına gelir." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erhürman, GKRY lideri Nikos Hristodulidis ile genel olarak her konuda birbirlerini biraz daha iyi anlayabildiklerini düşündüğünün de altını çizdi.

Geçiş kapıları gündemde

Metehan'da hala birtakım sorunlar yaşandığına işaret eden Erhürman, "Bu sorunların yaşanmasın, bir an önce ortadan kalksın. Ama sadece Metehan'da yaşanan sorunların ortadan kalkması şu anda araçlı geçiş konusundaki tüm sorunların ortadan kalkması sonucunu doğurmuyor." dedi.

Erhürman, hem Kıbrıslı Türklerin hem de Kıbrıslı Rumların Lefkoşa'da ikinci bir araçlı geçiş noktasına ihtiyaç duyduğunu ancak başka bir yaya geçişi noktasına ihtiyaç duyulmadığını vurguladı.

Karma evlilikler nedeniyle GKRY'de yapılan başvuruların artışına da değinen Erhürman, "Her görüşmemizde olduğu gibi bu konu benim konularımdan biriydi. Bu konuda birtakım gelişmeler yaşandı. Elimde birtakım veriler vardı. O verileri kendisiyle paylaştım. Bir sonraki toplantıda bu konu yine gündemimizde olacak." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Bostancı ve Derinya kapılarında da seyrüsefer çıkarılması konularına değinerek, "Orada birtakım gecikmeleri yaşandı. Temsilciler görüşmeye devam ediyor. En yakın zamanda temsilcimizin Rum muhatabının kendisine resmi olarak bu konuda tamamlanma mesajını vermesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.