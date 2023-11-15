KKTC 40. Yaşında... Lefkoşa'daki Atatürk Anıtı'nda Resmi Tören Düzenlendi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) kuruluşunun 40. yıl dönümü törenlerle kutlanıyor. KKTC’nin 40. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Lefkoşa'da Atatürk Anıtı'nda tören düzenlendi. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, anıt özel defterine “Haklı ve kutsal mücadelemize devam ederken bugün vatan bildiğimiz bu topraklarda ana vatan Türkiye ile kahraman Türk ordusunun koruması altında özgür ve egemen olarak yaşarken, ilke ve inkılaplarınız mücadele yolumuzu aydınlatmaya devam ediyor. Bu, sonsuza dek böyle olacak” diye yazdı.

Haber: TAMER ARDA ERŞİN / Kamera: DURSUN ALKAYA

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) kuruluşunun 40. yıl dönümü törenlerle kutlanıyor. KKTC'nin 40. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Lefkoşa'da Atatürk Anıtı'nda tören düzenlendi. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, anıt özel defterine "Haklı ve kutsal mücadelemize devam ederken bugün vatan bildiğimiz bu topraklarda ana vatan Türkiye ile kahraman Türk ordusunun koruması altında özgür ve egemen olarak yaşarken, ilke ve inkılaplarınız mücadele yolumuzu aydınlatmaya devam ediyor. Bu, sonsuza dek böyle olacak" diye yazdı.

KKTC'nin 40. kuruluş yıl dönümü törenlerle kutlanıyor. KKTC'nin kuruluş yıl dönümü nedeniyle Lefkoşa'daki Atatürk Anıtı'nda tören düzenlendi. Törene KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC Başbakanı Ünal Üstel ve Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre katıldı. Türkiye'den; Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve eski Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın katıldığı törende Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu da bulundu.

Atatürk Anıtı'na KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak anıta çelenk bıraktı. Güvenlik Kuvvetleri Komutanı'nın çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

TATAR: HER NE PAHASINA OLURSA OLSUN ANAVATAN TÜRKİYE'NİN GARANTÖRLÜĞÜNDEN VAZGEÇMEYECEĞİZ

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Atatürk Anıtı'ndaki anıt özel defterine şunları yazdı:

"En büyük eseriniz olan Türkiye Cumhuriyeti, mazlum ve ezilen uluslara ilham ve güç verirken, en zor en karanlık günlerde Kıbrıs Türk halkının mücadele yolunu aydınlatmıştır. Ana vatan Türkiye mücadelemizin her safhasında yanımızda olmuş, yardım ve desteğini esirgememiştir. Bunları unutmayacağız ve unutturmayacağız.

Bugün 40'ıncı kuruluş yıl dönümünü kutlamakta olduğumuz KKTC, Kıbrıs Türk halkının özgürlüğünün, bağımsızlığının ve egemenliğinin en büyük ifadesi ve kanıtıdır. KKTC'nin temellerinde halkımızın büyük mücadelesi, fedakarlığı, aziz şehitlerimizin canı, gazilerimizin teri ve kanı ile ana vatan Türkiye'nin büyük ve unutulmaz katkıları vardır. Haklı ve kutsal mücadelemize devam ederken bugün vatan bildiğimiz bu topraklarda ana vatan Türkiye ile kahraman Türk ordusunun koruması altında özgür ve egemen olarak yaşarken, ilke ve inkılaplarınız mücadele yolumuzu aydınlatmaya devam ediyor. Bu, sonsuza dek böyle olacak.

Bugün KKTC'nin 40'ıncı kuruluş yıl dönümünde manevi huzurunuzda yeniden söz veriyoruz; her ne pahasına olursa olsun ana vatan Türkiye'nin garantörlüğü ile Türk askerinden asla vazgeçmeyeceğiz. Dünya üzerimize gelse de devletimizi, özgürlüğümüzü, egemenliğimizi ayaklar altında çiğnetmeyeceğiz. Rahat uyuyunuz, ruhunuz şad olsun. Türk ulusu size minnettardır."

YILMAZ: TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NİN BUGÜN OLDUĞU GİBİ GELECEKTE DE KIBRIS TÜRK'Ü KARDEŞLERİMİZİN YANINDA OLMA KARARLILIĞINI TEYİT EDİYORUZ

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ise deftere, "Kıbrıs Türkünün şanlı mücadelesinin en kıymetli eseri olan KKTC'nin 40'ıncı yıl dönümünü büyük bir kıvançla kutluyoruz. 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' şiarıyla yola çıkan kahramanlar, 40 yıl önce KKTC'yi kurarak egemenliklerine sahip çıkmıştır. 100'üncü yaşını geçtiğimiz günlerde kutlayan Türkiye Cumhuriyeti'nin bugün olduğu gibi gelecekte de güç ve fikir birliği içinde Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin yanında olma kararlılığını bir kez daha teyit ediyor, aziz hatıranızı saygıyla yad ediyoruz" diye yazdı.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ise şunları kaydetti:

"Ömrünü, varlığından güç aldığı aziz Türk milletine adayan, Cumhuriyetimizin kurucusu, ebedi başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk; büyük bir coşku ve gururla kutladığımız KKTC'nin kuruluşunun 40'ıncı yıl dönümünde huzurunuzdayız. Özgürlüğünü korumak için haksızlık ve zulme karşı eşsiz bir mücadele veren Kıbrıs Türk halkı, şanlı mücadelesini, hür ve bağımsız devletini kurarak tüm dünyaya haykırmıştır. Türk Silahlı Kuvvetleri olarak, KKTC'nin güvenliğini sağlamak, mücahit Kıbrıs Türk halkının hak ve menfaatlerini korumak için her şartta vazifemizi yerine getirme kararlılığıyla sizi, silah arkadaşlarınızı ve KKTC'nin kurulmasında büyük ve destansı mücadele yürüten devlet büyükleri ile aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor, hayatta olan kahraman gazilerimizi şükranla anıyor, aziz hatıranız önünde saygıyla eğiliyoruz. Ruhunuz şad olsun."