Kızılay Başkanı Kerem Kınık: Çadırların Ahbap'a satıldığından haberim yoktu, öğrenince arkadaşları eleştirdim

Kahramanmaraş merkezli iki depremin ardından yıkılan kentlerde hala barınma sorunu yaşanırken Kızılay'ın, deprem bölgesine yardım götüren Ahbap Derneği'ne çadır sattığının öğrenilmesi büyük tepkiye neden oldu. Tartışmalar üzerine açıklama yapan Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Ahbap Derneği'ne çadır satışı yapıldığını doğrularken, "Ahbap Derneği ve Türk Kızılay işbirliği ahlaki, akılcı ve yasaldır. Aksini iddia eden ise ya meseleyi anlamamış ya da kötü niyetlidir" ifadelerini kullandı.

"HABERİM YOKTU, ÖĞRENİNCE ELEŞTİRDİM"

CNN Türk'te canlı yayına katılan Kınık, yeni açıklamalarda bulundu. Kınık, Kızılay'ın Ahbap'a çadır satmasıyla ilgili, "2050 çadırın AHBAP'a satıldığından haberim yoktu, öğrenince arkadaşları eleştirdim" ifadelerini kullandı.