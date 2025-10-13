Kırşehir, Yozgat ve Kayseri'deki okullarda afetlere karşı eş zamanlı tatbikat yapıldı

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) "Afetler ve Dayanıklılık Ayı" etkinlikleri kapsamında, Kırşehir, Yozgat ve Kayseri'deki okullarda eş zamanlı tahliye tatbikatları gerçekleştirildi.

Kırşehir'de Aşıkpaşa İlk ve Ortaokulu'da yapılan tatbikata, okuldaki 490 öğrenci ve 41 öğretmen katıldı.

Senaryo gereği okulda alarmın çalması ve öğretmenlerin deprem uyarısıyla öğrenciler sınıflarda "çök, kapan, tutun" hareketini uyguladı.

Ardından öğrenciler, öğretmenlerin koordinesinde binayı kontrollü şekilde tahliye ederek okul bahçesinde toplandı. Okuldaki AFAD ve MEB AKUB ekibi öğrencilere tahliye de yardımcı oldu.

Tatbikatın ardından öğrencilere konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yasin Gülşen, afet tedbirleri, herhangi bir afetle karşılaştıklarında davranışları, afet çantası ve içinde bulunması gereken malzemeleri de bu sayede öğrendiklerini söyledi.

Gülşen, öğrencilerin tatbikattaki "çök, kapan, tutun" başta olmak üzere yapılması gerekenleri evlere gittiklerinde ailelerine anlatmalarını istedi.

Yozgat

TOKİ Şehit Mehmet Koçak İlk ve Ortaokulu'nda AFAD, Türk Kızılay, itfaiye ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan Arama Kurtarma Birimi (AKUB) görevlilerince öğrencilere afetler ve afet anında yapılması gerekenlere ilişkin bilgi verildi.

Tatbikata 400 öğrenci ve 21 öğretmen katıldı.

Eğitimlerin ardından senaryo gereği sirenlerin çalmasıyla öğrenciler "çök, kapan, tutun" yöntemini uyguladı, daha sonra okul binası tahliye edildi ve öğrencilerin güvenli şekilde toplanma alanına ulaşmaları sağlandı.

Tatbikat kapsamında itfaiye ve AFAD ekipleri, bir sınıftaki temsili yaralıyı sedyeyle dışarı çıkardı.

AKUB ekip lideri Osman Sarı, tatbikat sonrası yaptığı açıklamada, ekim ayının "Afetler ve Dayanıklılık Ayı" olarak belirlendiğini, bu kapsamda TOKİ Şehit Mehmet Koçak İlk ve Ortaokulu'nda tatbikat gerçekleştirdiklerini söyledi.

Sarı, tatbikatla öğrencilere farkındalık oluşturmak ve acil durumlarda ne yapılması gerektiğini anlattıklarını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Kayseri

Senaryo gereği, kentte meydana gelen deprem sonrası Kilim Sosyal Bilimler Lisesi'nde çalan yangın zili ile öğrenciler, "çök, kapan, tutun" uygulamasını yaptı.

Öğrenciler daha sonra okuldan tahliye edilerek güvenli alanda toplandı.

Okula AFAD, itfaiye, polis, jandarma ve MEB arama kurtarma ekipleri ile sivil toplum kuruluşları geldi.

Türk Kızılayı ise okulda çorba dağıttı.

Tatbikat sonrası Vali Yardımcısı Erkan Kaçmaz, AFAD İl Müdürü Rifat Genç, İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen ve Türk Kızılay Kayseri İl Başkanı Cafer Beydilli, öğrencilerle fidan dikimi gerçekleştirdi.

Kaçmaz, öğrenci ve öğretmenlere tatbikatta gösterdikleri duyarlılık için teşekkür etti.

Tatbikata yaklaşık 486 kişinin katıldığını aktaran Genç, tatbikattın başarılı geçtiğini ifade etti.