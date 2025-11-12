Haberler

Şehit İlker Aykut uçağa binmeden önce babasını aramış: Dönüyorum

Güncelleme:
Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek için havalandıktan sonra düşen askeri kargo uçağında şehit olan 20 askerden biri olan Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş İlker Aykut'un Tekirdağ'ın Muratlı ilçesindeki baba ocağına acı haber ulaştı. 1 çocuk babası şehit Aykut'un uçağa binmeden önce babasını telefonla arayıp, "Baba biz dönüyoruz. Sen tarlaları ektin mi?" diye sorduğu öğrenildi.

  • Azerbaycan'dan Türkiye'ye giderken Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen askeri kargo uçağında şehit olan astsubaylar İlker Aykut ve Berkay Karaca'nın ailelerine acı haber verildi.
  • Şehit İlker Aykut, uçağa binmeden önce babasını arayarak 'Dönüyoruz' dedi ve tarlaların ekilip ekilmediğini sordu.
  • Şehit Berkay Karaca'nın evine Türk bayrağı asıldı ve taziye çadırı kuruldu.

Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek için havalandıktan sonra Gürcistan- Azerbaycan sınırında düşen askeri kargo uçağında şehit olan astsubaylar İlker Aykut'un Tekirdağ'ın Muratlı ilçesi, Berkay Karaca'nın ise Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde yaşayan ailelerine acı haber verildi.

ŞEHİT İLER AYKUT'UN ŞEHADET HABERİ BABA OCAĞINA ULAŞTI

Şehit Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş İlker Aykut'un (39) Tekirdağ'ın Muratlı ilçesi Kırkkepenek Mahallesi'nde yaşayan ailesine acı haber Kaymakam Aytekin Yılmaz tarafından verildi.

ŞEHİDİN ANNESİ FENALAŞTI

Oğullarının şahadet haberini alan Ünal ve Zülbiye Aykut çifti, gözyaşlarına boğuldu. Fenalaşan Zülbiye Aykut, hazır bekleyen ambulansla Muratlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Şehit İlker Aykut uçağa binmeden önce babasını aramış: DönüyorumŞehit İlker Aykut'un babası Ünal Aykut (fotoğrafta) askerlere sarılarak ağladı.

UÇAĞA BİNMEDEN BABASINI ARAYIP "DÖNÜYORUZ" DEMİŞ

Büyük üzüntü yaşayan Ünal Aykut askerlere sarılarak, "Zaten siz de benim oğlumsunuz" diye ağladı. 1 çocuk babası şehit İlker Aykut'un Azerbaycan'dan uçağa binmeden önce babası Ünal Aykut'u telefonla arayıp, "Baba biz dönüyoruz. Sen tarlaları ektin mi?" diye sorduğu, babasının da "Evet ektim" dedi öğrenildi.

Şehit İlker Aykut uçağa binmeden önce babasını aramış: DönüyorumŞehit Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş İlker Aykut

LÜLEBURGAZ'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Berkay Karaca'nın (27) Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesi 8 Kasım Mahallesi Tuna Sokak'ta yaşayan ailesine ise şahadet haberi, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ali Aydın Torun, Kaymakam Kemal Yıldız, Belediye Başkanı Murat Gerenli tarafından verildi. Acı haberi alan anne Nurdan ile baba Nedim Karaca büyük üzüntü yaşadı. Şehidin evine Türk bayrağı asılırken, evin önüne de taziye çadırı kuruldu.

Şehit İlker Aykut uçağa binmeden önce babasını aramış: DönüyorumHava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Berkay Karaca

"ALLAH BANA DA BU VATAN İÇİN ŞEHİT OLMAYI NASİP ETSİN"

Kırklareli Valisi Uğur Turan ile Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut da şehit ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Vali Turan ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, "Şehitlerimizi yalnız bırakmıyoruz, hiç bırakmadık, bırakmayacağız. Söz konusu vatan, sizlerle gurur duyuyor bu vatan. Allah bana da bu vatan için şehit olmayı nasip etsin" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
