23 Nisan nedeniyle makamında ağırladığı minik, Kılıçdaroğlu'na "Neden elektriğiniz kesildi?" diye sordu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 23 Nisan vesilesiyle kendisini ziyarete gelen çocukları genel merkezdeki makamında ağırladı. Kılıçdaroğlu'nu genel merkezde 2,5 yaşındaki Doğa isimli küçük bir çocuk karşıladı. Doğa'yı kucağına alan Kılıçdaroğlu, makamına birlikte çıktılar.

Makamında Doğa'ya hediye veren Kılıçdaroğlu, yaptığı resimleri inceledi. Doğa da Kılıçdaroğlu'na 23 Nisan şiiri okudu. Kılıçdaroğlu, daha sonra Türkiye'nin farklı illerinden kendisini ziyarete gelen çocuklarla CHP Genel Merkezi'ndeki makamında buluştu. Kılıçdaroğlu'nu ziyarete gelenler arasında, 7 aylık bir bebek de vardı.

"YARAMAZLIK YAPMAYA HAKKINIZ VAR"

Ellerin Atatürk silueti olan Türk bayraklarıyla ziyarete gelen çocuklara Kılıçdaroğlu, "Yaramazlık yapıyor musunuz?" diye sordu. Çocuklar ise "hayır" yanıtını verdi. Bunun üzerine Kılıçdaroğlu, "Yaramazlık yapma hakkınız var, bunu biliyor musunuz? Arada bir yaramazlık yapacaksınız ama dozu iyi ayarlayın. Annenizi, babanızı üzmeden" dedi.

"ÇOCUKLARIN DERTLERİNİ DİLLENDİRMEK İÇİN"

Yılbaşında elektriğe yapılan zammın geri alınması için 3 aydır faturasını ödemeyen Kılıçdaroğlu'nun önceki gün evinin elektriğinin kesilmesi de çocukların gündemindeydi. Elektriğinin neden kesildiğinin sorulması üzerine Kılıçdaroğlu, "Türkiye'de yaklaşık 4 milyon abonenin elektriği kesildi. Bir evde elektrikler kesilirse çocuklar derslerine çalışamazlar, akşam televizyon izleyemezler, eve misafir gelmez, siz rahat etmezsiniz, buzdolabınız çalışmaz... Dolasıyla 4 milyon abonenin sözcüsü olmak, onların yaşadığı dramı geniş kitlelere aktarmak için benim de elektriğim kesildi. Parasını ödemedim, bir hafta sonra parasını ödeyeceğim. Elektriksiz, ışıksız, karanlıkta kalan çocukların dertlerini dillendirmek için aslında" yanıtını verdi.

"KARANLIKTAN KORKMAM"

Bir çocuğun "Karanlıktan korkar mısınız?" diye sorması üzerine ise Kılıçdaroğlu, "Ben mi? Karanlıktan korkmam. Ondan endişe etme" dedi.