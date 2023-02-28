Kılıçdaroğlu'ndan Alaattin Çakıcı'nın 'Hükümet istifa' sloganı atan taraftarlara yönelik sözlerine tepki

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından stadyumlardan yükselen "Hükümet istifa" seslerini ihanet olarak yorumlayan Alaattin Çakıcı, tribünlere ve muhalefete yönelik sert ifadeler kullanmıştı. Çakıcı'nın sözlerine tepki gösteren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Beşli Çeteler, mafyalar, çantacılar, rantçılar. İnanın hiç fark etmez, hiç! Hepinizle hesabımız var. Şimdi oturun bana tehdit mektupları yazın. Herkes olması gerektiği yere gidecek, bu da benim sözüm olsun" dedi.

Kahramanmaraş merkezli iki deprem 11 ilde büyük yıkıma neden olurken, depremde 44 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Depremin yaralarının sarılması için çalışmalar devam ederken önce Fenerbahçe sonra ise Beşiktaş maçlarında hükümete yönelik "istifa" çağrıları yapıldı. Tribünlerden yükselen "Hükümet istifa" sloganları siyaset sahnesinde de gerilime neden oldu.

BAHÇELİ'DEN "MAÇLAR SEYİRCİSİZ OYNANSIN" ÇAĞRISI

Mhp Genel Başkanı Devlet Bahçeli yapılan bu tezahüratlar sonrası maçların seyircisiz oynanması çağrısında bulunurken, eylemin farklı müsabakalarda da devam etmesi üzerine Beşiktaş kulübündeki üyeliğinden istifa etti.

ÇAKICI'DAN TRİBÜNLERE YÖNELİK SERT İFADELER

Bahçeli'ye yakınlığıyla bilinen Alaattin Çakıcı da dün yaptığı paylaşımla tribünlere ve muhalefete yönelik sert ifadeler kullandı. Çakıcı'nın açıklamalarına ise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan akşam saatlerinde yanıt geldi.

KILIÇDAROĞLU'NDAN ÇAKICI'YA TEPKİ: HEPİNİZLE HESABIMIZ VAR

Twitter hesabından paylaşım yapan Kılıçdaroğlu, "Türk milletini, gençlerimizi hiçbir illegal oluşumun tehdit etmesine izin vermeyiz. Herkesin safı netleşsin. Depremde canla başla mücadele eden gençlerden mi yanasınız, yoksa sosyal medyadan tehdit mesajları yayınlayanlardan mı? Beşli Çeteler, mafyalar, çantacılar, rantçılar… İnanın hiç fark etmez, hiç! Hepinizle hesabımız var. Şimdi oturun bana tehdit mektupları yazın. Herkes olması gerektiği yere gidecek, bu da benim sözüm olsun."

ALAATTİN ÇAKICI "HÜKÜMET İSTİFA" DİYENLERİ HEDEF ALMIŞTI

Alaatin Çakıcı, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, şu ifadeleri kullanmıştı; "Son yüzyılın en büyük doğal afeti ülkemizde yaşanmıştır. Sayın devlet başkanımız, devletimizin tüm birimlerini, milletimizle birlikte genel başkanımız Sayın Devlet BAHÇELİ devlet ve millet ile el ele anında müdahale edilmiştir. Depremde hayatını kaybeden kardeşlerimize Allahtan rahmet dilerim. Yaralılara olan vatandaşlarımıza rabbimden acil şifalar niyaz ederken rabbimin rahman olan ismiyle rahmeti üzerlerine olsun birlik ve beraberlik olması gerekirken her zamanki provokatörlük yapan muhalefet depremde hayatını kaybeden kardeşlerimizin üzerinden hükümete zarar vermek için yine bölücülük yapmışlardır. Fenerbahçe tribününde başlayan dozunu arttıran bir gün sonra Beşiktaş- Antalyaspor maçında Antalyaspor tribününde devam ihanetlerini devam ettirmişlerdir. Beşiktaş Çarşı grubu bu duruma müdahale etmiştir. Kulüp başkanlarının bu ihanete ortak olmadıkları inancındayım. Bu ihaneti organize eden kim ise bu ihanetlerde kim aktif görev almış ise Allah'ın laneti üzerlerine olsun devlet ve milletine bağlı olanlar bu ihaneti asla unutmayacaklar."