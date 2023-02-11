Kılıçdaroğlu Malatya'dan Çağrı Yaptı: "Elinde Çadır Olan Hangi İşletme Varsa Bize Bildirsin, Kaç Çadır Varsa Biz Bunları Alacağız ve Deprem...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin vurduğu Malatya'ya geldi. Depremden etkilenen yurttaşların sorunlarını dinleyen Kılıçdaroğlu, çadır sorunu olduğuna dikkat çekti. Kılıçdaroğlu, "Bütün deprem bölgelerine çadır gönderilmesi lazım. İnsanlar, soğuktan büyük bir acı çekiyorlar, mustaripler. ‘Bize çadır gönderin’ diyorlar. Buradan ben çadır üreten bütün firmalara sesleniyorum, sizin elinizde eğer çadır stokunuz varsa lütfen bizim büyükşehir belediye başkanlarına ulaşın, kaç çadır varsa bize verin. Biz bunları satın alacağız ve deprem bölgelerine göndereceğiz" dedi.

Haber: EMRE SERCAN İKE – Kamera: ÜNAL AYDIN

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin vurduğu Malatya'ya geldi. Depremden etkilenen yurttaşların sorunlarını dinleyen Kılıçdaroğlu, çadır sorunu olduğuna dikkat çekti. Kılıçdaroğlu, "Bütün deprem bölgelerine çadır gönderilmesi lazım. İnsanlar, soğuktan büyük bir acı çekiyorlar, mustaripler. 'Bize çadır gönderin' diyorlar. Buradan ben çadır üreten bütün firmalara sesleniyorum, sizin elinizde eğer çadır stokunuz varsa lütfen bizim büyükşehir belediye başkanlarına ulaşın, kaç çadır varsa bize verin. Biz bunları satın alacağız ve deprem bölgelerine göndereceğiz" dedi.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen 7,7 ile 7,6 büyüklüğündeki depremler 10 ilde yıkıma neden oldu. 11 Şubat saat 07.30 itibariyle açıklanan resmi verilere göre 20 bin 665 yurttaş yaşamını yitirdi, 80 bin 88 yurttaş yaralandı. Depremin yıkıma neden olduğu kentlerde arama ve kurtarma çalışmaları sürüyor.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, depremin vurduğu Malatya'ya gelerek yurttaşların sorunlarını dinledi, geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Enkaz bölgesinde inceleme yapan Kılıçdaroğlu'na; CHP Sözcüsü Faik Öztrak, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ile CHP'li milletvekilleri eşlik etti.

Bölgede inceleme yapan Kılıçdaroğlu, depremde etkilenen yurttaşlara yardımcı olan ekipleri ziyaret etti. Ardından Kılıçdaroğlu, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

"HAKKIN, HUKUKUN, ADALETİN ARANMASI İÇİN BÜYÜK ÇABA HARCAYAN GENEL BAŞKANIMIZI YİTİRMENİN BÜYÜK ÜZÜNTÜSÜ İÇERİSİNDEYİM : Acı günler yaşıyoruz. Bu sabah acı bir haber daha aldık. Genel Başkanımız Deniz Bey'i kaybettik. Gerçekten de son derece üzüntülüyüm. Bu ülkenin huzura kavuşması için bu ülkede demokrasinin gelişmesi için, bu ülkede hakkın, hukukun, adaletin aranması için büyük çaba harcayan Genel Başkanımızı yitirmenin büyük üzüntüsü içerisindeyim. Allah'tan rahmet diliyorum ailesine, yakınlarına, sevenlerine, CHP'lilere ve bütün vatandaşlarımızın başı sağ olsun.

DIŞARIDA, ARABADA KALAN, GECEYİ ARABADA GEÇİREN ÇOK SAYIDA MALATYALI VAR: Malatya'dayız. Başka bir acı ortamdayız. Büyük sıkıntılar var. Şu ana kadar bize aktarılan temel sorun çadır. Gazeteci arkadaşlar, depremi izleyen arkadaşlar da farkındalar. Hava çok soğuk. Gerçekten çok soğuk. Belli yerlerde duruyor. Az önce gittiğimiz salon, kişilere yerleri açıyorlar ama dışarıda, arabada kalan, geceyi arabada geçiren çok sayıda Malatyalı var. Malatyalıların büyük bir kısmı Malatya'dan ayrılmış, bu da ifade edildi bize.

İNSANLAR, SOĞUKTAN BÜYÜK BİR ACI ÇEKİYORLAR, MUSTARİPLER. 'BİZE ÇADIR GÖNDERİN' DİYORLAR: Çadır konusunda buradan açık çağrı yapıyorum; bütün deprem bölgelerine çadır gönderilmesi lazım. İnsanlar, soğuktan büyük bir acı çekiyorlar, mustaripler. 'Bize çadır gönderin' diyorlar. Buradan ben çadır üreten bütün firmalara sesleniyorum, sizin elinizde eğer çadır stokunuz varsa lütfen bizim büyükşehir belediye başkanlarına ulaşın, kaç çadır varsa bize verin. Biz bunları satın alacağız ve deprem bölgelerine göndereceğiz.

TÜRKİYE, BÜTÜN SORUNLARINI ÇÖZEBİLECEK KAPASİTEDE OLAN BİR ÜLKE: Şu an 5'inci günündeyiz. Çadır sorunu çözülemiyorsa demek ki bir sorunumuz var. Nasıl oluyor da bu kadar hazırlıksız davranabilirler. Akıl alacak şey değil bu soğukta, insanları soğuğa mahküm etmek. Zaten depremin acısını yaşıyorlar. Bir de böyle bir acı, sorun ile karşı karşıya kalmaları gerçekten üzüntü verici. Şunu da ifade etmek isterim; elbette ki Türkiye büyük, güçlü bir ülke. Türkiye, bütün sorunlarını çözebilecek kapasitede olan bir ülke. Her türlü imkanları var ama koordinasyonsuzluk pek çok sorunu beraberinde getiriyor. Bu sorunlar konusunda da hükümete çağrı yaptım, defalarca dile getirdim.

ELİNDE ÇADIR OLAN HANGİ İŞLETME VARSA BİZE BİLDİRSİN, KAÇ ÇADIR VARSA BİZ BUNLARI ALACAĞIZ VE DEPREM BÖLGELERİNE GÖNDERECEĞİZ: Aslında benim seslenmem hükümetin; vatandaşın çektiği acıları duyulmasını sağlamak içindir. Vatandaşın derdini bilsin. Vatandaş çadır istiyor. Bu ülkede çadır nasıl olmaz. Çadır stokları nasıl olmaz. Kızılay'ın, AFAD'ın çadır stokları nerede? Bunların bir şekliyle önceden düşünülmesi, çadır stoklarının hazırlanması gerekirdi. Bunların olmaması, ulaştırılamaması büyük bir sorun. Buradan tekrar hükümete çağrı yapıyoruz. Lütfen bu sorunu çözün. İki, elinde çadır olan hangi işletme varsa bize bildirsin, kaç çadır varsa biz bunları alacağız ve deprem bölgelerine göndereceğiz. Büyükşehir belediye başkanlarımız burada. Onlar zaten bütün elemanları depremin olduğu her yerde bir şekliyle sorunları gidermeye çalışıyorlar ama çadır bulmakta biz de zorluk çekiyoruz. Çünkü çadır yok. Bir şekliyle bulunması lazım."

Kılıçdaroğlu, bugün depremin etkili olduğu iller arasında yer alan Diyarbakır ve Şanlıurfa'ya gidecek.