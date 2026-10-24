Kılıçdaroğlu, Libya anlaşmasını överek Ege ve Doğu Akdeniz'de hak aranmasını istedi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Libya ile Türkiye arasında imzalanan anlaşma Birleşmiş Milletlerin bunu kabul etmesi olağanüstü güzel başarılı bir anlaşmadır. Şimdi biz Ege'deki haklarımızı da aramak zorundayız. Doğu Akdeniz'deki haklarımızı da aramak zorundayız. Orta Doğu'nun kim ne derse desin koçbaşıdır Türkiye" dedi.

Bir dizi ziyaret için Gaziantep'e gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sabah saatlerinde Balıklı Meydan'ında esnafı ziyaret ederek, sohbet etti. Daha sonra CHP Gaziantep İl Başkanlığı'na geçen Kılıçdaroğlu, partililer ile bir araya gelerek CHP'nin 103'üncü yılında 103 genç üyenin partiye katılım programına katıldı. Burada konuşan Kemal Kılıçdaroğlu özellikle üniversite okuyanların ve partili gençlerin araştırması ve okuması gerektiğini söyledi. Yeni bir dünya düzeni inşa edildiğini anlatan Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin Orta Doğu'da, Balkanlarda Türk Cumhuriyetlerinde nerelere gelmesi gerektiğini bilmek zorunda olduklarını ifade etti. Bu düzende Türkiye'nin bölgesel güç olmaya ihtiyacı olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, "Biz sadece eleştiri yaparak değil, nasıl düzelteceğimizi de geniş kitlelere anlatarak yol almamız gerekir. Bu Türkiye aydınlığa nasıl çıkacak vatandaşa onu anlatacağız. Dış politika konusunda, tarım konusunda ekonomi konusunda bunu vatandaşlara nasıl düzenleteceğimizi anlatmanız gerekiyor. Her alanda Cumhuriyet Halk Partili genç, bilgiyi hafızasının bir yerinde tutup o bilgiyi yenilemeli. Okuyacaksınız. Yaşar Kemal'i de Orhan Kemal'i de Orhan Pamuk'u da okuyacaksınız. Tarihinizi bileceksiniz. Orta Doğu tarihini de bileceksiniz" dedi.

'ESNAF BAKANLIĞI KURULMALI'

Buradaki programının ardından Kemal Kılıçdaroğlu Gaziantep Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'ni ziyaret etti. Oda Başkanı Ünal Akdoğan'dan bilgi alan Kılıçdaroğlu, burada yaptığı konuşmada esnafın zor durumda olduğunu ifade ederek, "Esnaf kan kaybediyor. 3 harfli mağazalar esnafı zora sokuyor. Dolayısıyla bu 3 harfli mağazalar ile ilgili özel düzenleme yapmak lazım. Ama bunu tüm isteklerimize rağmen yapmadılar. Bunun sorumlusu siyasetçilerdir kabul etmek lazım. Her tarafta aynı mağazalar. Sizin onlarla rekabet etme şansınız yok. Oturup evlatlarımızı düşünmemiz lazım. Biz öneri de getirdik. Esnaf Bakanlığı kurulsun diye önerdik. Esnaf nereye başvuracağını bilmiyor. Hangi faizle kredi alacaksınız. Yüksek faize rağmen istediğiniz zaman bile alamıyorsunuz. Nereye gitsek aynı dert" diye konuştu.

'FABRİKALARIN KRİZE GİRDİĞİNİ GÖRÜYORUZ'

Kılıçdaroğlu daha sonra Gaziantep Ticaret Odası'nı ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, Oda Başkanı Tuncay Yıldırım'dan yapılan çalışmalara ilişkin bilgi aldı. Burada açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, işsizliğin önemli bir sorun olduğunu söyledi. Kılıçdaroğlu, "Gaziantep'te 100 bin işçinin işlerine son verildiğini biliyoruz. Bu sorun sadece Gaziantep'in değil Türkiye'nin sorunudur. Bu toplumsal bir sorundur. Devasa fabrikaların tek tek kapandığını ve üretim zincirinde biraz yavaşlamaya gittiğini görüyoruz. Bu sorun dünyada varsa Çin'in Endonezya, Japonya ve Hindistan'ın etkilenmesi lazım. Çin dünyaya meydan okuyor. Özellikle tekstil sektöründe iş insanlarımızın Mısır'a giderek yatırım yapması bizim bir kaybımız. Bu ne kadar sürer doğrusunu isterseniz bilmiyoruz. Ama bu politika devam ederse bu da devam edecektir. Fabrikaların büyük ölçüde krize girdiğini görüyoruz. Birçok noktada görev yapmış birisi olarak gördüğüm tablo şudur. Bu ekonomik sistemle bu iş yürümez. Bu yapı ile bu iş yürümez. Türkiye'nin yeniden bir yapılanmaya girmesi lazım. Üretim zincirlerini yeniden gözden geçirmesi lazım. Cumhurbaşkanı yeni bir anayasaya ihtiyacımız var dedi. Yaptığım ilk grup toplantısında evet yeni bir anayasaya ihtiyacımız var bu sistemle bu devlet yönetilmiyor gördük bunu dedim. Ama anayasa değişikliği yapmak için önce siyasi ahlak kanununa ihtiyacımız var. Siyasetçi Meclis'e gelince köşeyi dönüyorsa bir sorunumuz var demektir. Halkı soyuyorsa, ihale takipçisi oluyorsa sorun var demektir. Milyarlarca liralık fon soygunu. İlk kez Türkiye Cumhuriyet tarihinde siyasetçi ile bürokratın iş birliği yapıp devletin kurumlarında vatandaşı soydukları bir tablo ile karşı karşıyayız. Herkesin haberi var herkesin. Borsada manipülasyon var önlem alacağız diyorlar ama alamıyorlar" ifadelerine yer verdi.

'TÜRKİYE ORTA DOĞU'NUN KOÇBAŞIDIR'

Kılıçdaroğlu, Libya ile Türkiye arasında imzalanan anlaşmaya ilişkin ise "Bizim sınıf atlamamız lazım. Olağanüstü bir coğrafyamız var. Bunu kullanmamız lazım. Bakınız Libya ile yapılan anlaşma hep destek verdim. Libya ile Türkiye arasında imzalanan anlaşma Birleşmiş Milletlerin bunu kabul etmesi olağanüstü güzel başarılı bir anlaşmadır. Şimdi biz Ege'deki haklarımızı da aramak zorundayız. Doğu Akdeniz'deki haklarımızı da aramak zorundayız. Orta Doğu'nun kim ne derse desin koçbaşıdır Türkiye. ve Orta Doğu halkları ile bizim akrabalığımız vardır. Bu akrabalığı geliştirmek zorundayız. Beraber birlikte olmak zorundayız. Biz çerçeve yasaya destek verdik çünkü terörün bu coğrafyadan çıkması lazım. Türkiye enerjisi ve birikimini oraya harcamaması lazım. Terör eğer biterse bu coğrafyada Türkiye'nin önünde kime duramaz. Ama yeter ki iş dünyasının önünü açalım. İş dünyasına her türlü desteği vermek lazım" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı