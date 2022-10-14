Kılıçdaroğlu uzun zamandan bu yana küs olduğu kardeşini hastanede ziyaret etti Güncel Haberler Ağabeyi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na muhalif söylemleriyle bilinen Celal Kılıçdarooğlu karaciğer yetmezliği nedeniyle hastaneye kaldırıldı. CHP lideri, yoğun bakıma alınan kardeşi Celal Kılıçdaroğlu'nu görmek için Kocaeli'ye gitti. Kılıçdaroğlu kardeşini hastanede ziyaret ederek doktorlardan bilgi aldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 68 yaşındaki kardeşi Celal Kılıçdaroğlu Kocaeli'nde karaciğer yetmezliği nedeniyle rahatsızlandı. Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne geçen hafta götürülen ve burada tedavi gördüğü yoğun bakım ünitesinde entübe edilen Celal Kılıçdaroğlu, önceki gün Kocaeli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. SAĞLIK DURUMU HAKKINDA BİLGİ ALDI Entübeden çıkan Celal Kılıçdaroğlu'nun sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi. ABD ziyaretini tamamlayan CHP Lideri Kılıçdaroğlu, soluğu Kocaeli'nin Derince ilçesinde aldı. Kemal Kılıçdaroğlu kendisine muhalif söylemleriyle bilinen kardeşi Celal Kılıçdaroğlu'nu hastanede ziyaret etti. Kılıçdaroğlu hastane başhekimi ve doktorlardan bilgi aldı. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Kemal Kılıçdaroğlu Devlet Hastanesi Kocaeli Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Kılıçdaroğlu uzun zamandan bu yana küs olduğu kardeşini hastanede ziyaret etti - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.