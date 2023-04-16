Kılıçdaroğlu, Bulgaristan Türkleri ile İftar Yaptı: "Hiç Kimsenin İnancını, Hiç Kimsenin Kimliğini, Hiç Kimsenin Yaşam Tarzını Siyasete Alet...

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bulgaristan Kırcaali’de düzenlenen iftar buluşmasında; “Hiç kimsenin inancını, hiç kimsenin kimliğini, hiç kimsenin yaşam tarzını siyasete alet etmeyelim. Herkes kimliği ile şeref duymalı… Herkesin yaşam tarzı, başımızın üstünde olmalı. Emin olun, yeni bir sayfayı açacağız. Emin olun, yeni bir güzellik sayfasını açacağız ve yolumuza öyle devam edeceğiz. Hiç kimseyi ötekileştirmeden, herkesi kucaklayacağız. O nedenle diyoruz, artık baharlara ihtiyacımız var” diye konuştu.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bulgaristan Kırcaali'de düzenlenen iftar buluşmasında; "Hiç kimsenin inancını, hiç kimsenin kimliğini, hiç kimsenin yaşam tarzını siyasete alet etmeyelim. Herkes kimliği ile şeref duymalı… Herkesin yaşam tarzı, başımızın üstünde olmalı. Emin olun, yeni bir sayfayı açacağız. Emin olun, yeni bir güzellik sayfasını açacağız ve yolumuza öyle devam edeceğiz. Hiç kimseyi ötekileştirmeden, herkesi kucaklayacağız. O nedenle diyoruz, artık baharlara ihtiyacımız var" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bugün Edirne'den karayolu ile Bulgaristan'a gitti. Kılıçdaroğlu, ilk olarak Kırcaali Belediyesi'ni ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, ziyaretinde CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak ve Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan eşlik etti.

Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyetin Bulgaristan ziyareti kapsamında son durağı, Kırcaali'de düzenlenen iftar programı oldu.

Kılıçdaroğlu'nun yanına gelen bir yurttaş, "Türk liramız çok düştü, geri getirecek misiniz" diye sordu. Kılıçdaroğlu da "Düzelteceğim, söz" yanıtını verdi. Yurttaşlar, Kılıçdaroğlu'nu alkış ve "Halkın umudu, Kılıçdaroğlu" sloganı ile karşıladı.

"BU HASRET BİZİM; SANA SÖZ YİNE BAHAR GELECEK..."

Burada konuşan Recep Gürkan, şunları söyledi:

"Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak'ın başkanlığında kurmuş olduğumuz bir Balkan masamız var. Aramızda Türkiye'den çok değerli CHP'li belediye başkanlarımız var. Balkan masasının yaptığı çalışmayla dün akşam, Balkanlar'da kardeş şehri bulunan tüm belediye başkanlarımız adeta Balkan coğrafyasının her bir noktasında. Bir çoban ateşi yakar gibi iftarlarını kardeş şehirlerinde yaptılar, tamamladılar. Bu akşam hepimiz Balkanların Türkiye'ye açılan kapısı. Dostluğun, hoşgörünün kenti, Kırcaali'de buluştuk.

Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür; ve, bir orman gibi kardeşçesine. Bu hasret bizim; sana söz yine bahar gelecek..."

"ADALETİN OLMADIĞI BİR DÜNYADA ASLA HUZUR OLMAZ, BEREKET OLMAZ"

Kılıçdaroğlu ise burada şu konuşmayı yaptı:

"Kırcaali'nin konukseverliğini, misafirseverliğini görünce emin olun insanın duygulanmaması mümkün değil. Beraberiz, bir aradayız, gönüllerimiz beraber. Elbette ki sorunlar var ama o sorunları inşallah hep birlikte çözeceğiz.

Ramazan ayındayız, güzel bir aydayız. Manevi duygularımızın yoğunlaştığı bir aydayız. Tuttuğunuz oruçlar, ettiğiniz dualar kabul olsun. En büyük arzumuz odur. Sıkıntılı var elbet aşılacaktır. Sorunlar var, evet aşılacaktır. Şunu bilmenizi isterim, haktan hukuktan ve adaletten söz etti değerli arkadaşım beni kürsüye davet ederken. Hak ve Özgürlükler Partisi'nin Sayın Genel Başkanı burada. Önemli bir kavram. Hem haktan hem özgürlükten söz ediyoruz. İnsanoğlu, bütün yaşamı boyunca demokrasi mücadelesi, adalet mücadelesi vermiştir. Bundan sonraki kuşak da aynı mücadeleyi verecektir. Adaletin olmadığı bir dünyada asla huzur olmaz, bereket olmaz. Bu nedenle, insanoğlu adalete her zaman susamıştır.

"TÜRKİYE İLE BULGARİSTAN ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN ÇOK İYİ OLMASI, BU İLİŞKİLERİN SÜREKLİ GELİŞMESİ BİZİM DE EN BÜYÜK ARZUMUZDUR."

İranlı bir bilge şunu söyler: 'Adalete susamış bir insanın susuzluğunu, dünyanın bütün nehirleri gidermeye yetmez.' Dolayısıyla, adalete hepimiz susadık. 21 yüzyılda da susadık ve adaleti sağlamak için hep beraber mücadelesini vereceğiz. Bu, bizim hak mücadelemizdir. Türkiye ile Bulgaristan arasındaki ilişkilerin çok iyi olması, bu ilişkilerin sürekli gelişmesi bizim de en büyük arzumuzdur. Komşuyuz, birlikteyiz, asla ve asla sizleri yalnız ve bizim dışımızda tutmuyoruz. Beraberiz, birlikteyiz, dolayısıyla birlikte olmanın, barış içinde olmanın, kucaklaşmanın bütün avantajlarını yaşamak isteriz. Gazi Mustafa Kemal, bütün hayatını savaş meydanlarında geçirmiştir ama söylediği söz çok değerlidir; 'Yurtta barış, dünyada barış', biz Türkiye'de de Bulgaristan'da da barışın olmasını isteriz. Huzurun olmasını isteriz.

"HAK İSTİYORUZ, DEMOKRASİ İSTİYORUZ VE ADALETİ İSTİYORUZ"

Çifte vatandaşlarımız var hem Bulgar vatandaşı hem de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak görev yapan, çalışan, hayatında mücadele eden çok sayıda yurttaşlarımız var. Dolayısıyla, bu birlikteliğimizin güçlenmesi, kültürlerimizin ortaklaşması ve gelişmesi açısından son derece değerlidir ve önemlidir. Türkiye bir seçim sürecine girdi, dolayısıyla 14'ünde sandığa gideceğiz. Oylarımızı kullanacağız, elbette ki çifte vatandaş olan çok sayıda sizler de varsınız. İzmir'de, Bursa'da, İstanbul'da varsınız, Kocaeli'nde varsınız. Sizler hep demokrasiyi istediniz, hep hak istediniz, hep özgürlük istediniz, aynı şeyi talep ediyoruz. Hak istiyoruz, demokrasi istiyoruz ve adaleti istiyoruz. Bunların sağlanacağı bir ortamı hep beraber gerçekleştireceğiz.

"BAHARLAR GELECEK ÜLKEMİZE. ÇOCUKLARIMIZ O BAHAR ORTAMI İÇERİSİNDE CADDELERDE, PARKLARDA, MEYDANLARDA ÖZGÜRCE GEZEBİLECEKLER"

Benden de size söz, Bay Kemal sözü. Asla ve asla yolda kalmayacaksınız, asla ve asla. Hiç kimse unutmasın, partimizin kurucusu sizin hemşeriniz. Yani Gazi Mustafa Kemal Atatürk. O hep barıştan yana oldu, hep haktan ve hukuktan, adaletten yana oldu. Aynı mücadeleyi, yolumuza devam ederek sürdürüyoruz. Yüzüncü yılında Cumhuriyetimizi güzel bir demokrasi ile taçlandıracağız. Onun için diyorum zaten, baharlar gelecek ülkemize. Çocuklarımız o bahar ortamı içerisinde caddelerde, parklarda, meydanlarda özgürce gezebilecekler. Koşabilecekler, şarkılar, türküler, söyleyebilecekler. Bütün bunların tamamını, beraber gerçekleştireceğiz. Birlikte gerçekleştireceğiz ve bunun için sandığa gitmeyi de ihmal etmeyeceğiz. Bu bizim temel görevlerimizden birisi olacak. Hristiyan vatandaşların Paskalya Bayramı var, onların da bütün yüreğimle bayramlarını kutluyorum. Bütün yüreğimle selamlarımı ve saygılarımı iletiyorum.

"HİÇ KİMSEYİ ÖTEKİLEŞTİRMEDEN, HERKESİ KUCAKLAYACAĞIZ"

Bir şeyi daha unutmayalım; hiç kimsenin inancını, hiç kimsenin kimliğini, hiç kimsenin yaşam tarzını siyasete alet etmeyelim. Herkes kimliği ile şeref duymalı. Onur duymalı, herkes inancı ile yüce yaratana hesabını vermeli. Herkesin yaşam tarzı, başımızın üstünde olmalı. Emin olun, yeni bir sayfayı açacağız. Emin olun, yeni bir güzellik sayfasını açacağız ve yolumuza öyle devam edeceğiz. Hiç kimseyi ötekileştirmeden herkesi kucaklayacağız. O nedenle diyoruz, artık baharlara ihtiyacımız var. Yeni bir bahar ve baharlarda buluşmak umuduyla hepinize en içten sevgilerimi ve saygılarımı sunuyorum."