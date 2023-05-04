Kılıçdaroğlu: 100 bin güvenlik görevlisi alacağız

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, polislerin çalışma şartlarıyla ilgili sıkıntılar olduğunu belirterek, "24 saat çalışanı var. Bunlar insan kardeşim, robot değil. O nedenle 100 bin güvenlik görevlisi de alacağız.

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, polislerin çalışma şartlarıyla ilgili sıkıntılar olduğunu belirterek, "24 saat çalışanı var. Bunlar insan kardeşim, robot değil. O nedenle 100 bin güvenlik görevlisi de alacağız. Onlar normal mesailerini, normal görevlerini yapacaklar" dedi.

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Niğde Hükümet Meydanı'ndaki mitingde halkla buluştu. Mitingde ilk konuşmayı yapan Mansur Yavaş, Ankara'da yaptıkları çalışmalardan bazılarını anlatarak, "Buradan ilan ediyorum, elbette milli savunmamız çok güçlü olmalı, hiç şikayetimiz yok ama bir ülkenin büyüklüğü, liderliği, itibarı, halkının geçimiyle direkt alakalıdır. Sizlerin çocukları, dün okuduk, karakola girip polise dahi tokat atacak cürete sahipler. Yine bir tanesi diyor ki 'Sağlıkta çok ilerledik, eskiden doktorlar bizi azarlıyordu şimdi hastanede doktorları döver hale geldik' diye övünüyor. Nereden nereye? Sağlıkçılar da yurt dışına gitmek istiyor, sağlıkçılara diyorlar ki 'Nankörsünüz.' Öğrenci bir şey istiyor, 'Siz asalaksınız' diyor" dedi.