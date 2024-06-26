Kenya'daki protestolarda can kaybı 23'e yükseldi, hükümet vergi düzenlemesinde geri adım attı

Kenya'da vergi düzenlemesine karşı düzenlenen gösterilere güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 23'e yükseldi. Protestoların şiddetini artırması üzerine geri adım atıldı. Devlet Başkanı William Ruto yasa tasarısını imzalamayacağını açıkladı.

CAN KAYBI 23'E ÇIKTI

Kenya Tabipler Birliği Başkanı Simon Kigondu, gösterilerde hayatını kaybedenlerin sayısının arttığını söyledi. Kigondu, hükümetin vergi düzenlemesine karşı çıkan ve meclis binasına giren göstericilere polisin ateş açması sonrası başkent Nairobi başta olmak üzere ülke genelinde çıkan olaylarda ölü sayısının 23'e yükseldiğini belirtti.

SAVUNMA BAKANI HAKKINDA DAVA AÇILDI

Çok sayıda kişinin yaralandığı gösterilerde en az 20 yaralının durumunun ağır olduğu, birçok kişinin gözaltına alındığı ifade edildi. Yetkililer, ölü sayısının artabileceğinden endişe ederken bazı bölgelerdeki protestolar, yağma olaylarıyla sonuçlandı ve maddi hasara yol açtı. Öte yandan Kenya Hukuk Cemiyeti avukatı Chrysostom Xavier Akhaabi, ordunun göstericilere orantısız müdahale ettiği gerekçesiyle Kenya Savunma Bakanı Aden Duale hakkında dava açtı.

PROTESTOLAR DEVLET BAŞKANI'NA GERİ ADIM ATTIRDI

Protestoların ardından Kenya Devlet Başkanı William Ruto geri adım attı. Ruto, bugün gerçekleştirdiği ulusa sesleniş konuşmasında Kenya'nın 2014 yılında aldığı ve 2 milyar dolarlık Eurobond borcunu ödediklerini ifade ederek, "500 milyon dolarlık son taksiti ise geçen hafta ödedik. Bugün Kenya'nın borç yükü çok daha az, daha sürdürülebilir ve ülkemizi borç sıkıntısından kurtarmak ve egemenliğimizi savunmak yolunda ilerliyoruz" dedi.

"HALKIN ISRARCI OLDUĞUNU GÖRDÜK"

Gerçekleştirilen protestolara değinen Ruto, "Halkın daha fazla taviz vermemiz gerektiği konusunda ısrarcı olduğunu gördük. Ben bir hükümet yönetiyorum ama aynı zamanda bir halka liderlik ediyorum ve halk konuştu" ifadelerini kullandı.

"YASA TASARISINI İMZALAMAYACAĞIM"

Salı günü yasa tasarısı için oy kullanan tüm Ulusal Meclis üyelerine minnettar olduğunu sözlerine ekleyen Kenya Devlet Başkanı Ruto, tasarının kabul edilmesinin ardından ülke çapında düzenlenen protestoların işleri değiştirdiğini söyledi. Ruto, halkın yasa tasarısı için gösterdiği tepkiyi dikkate aldığını aktararak, "Yasa tasarısını imzalamayacağım" dedi. Ruto, aynı zamanda parlamentonun yargı ve eyalet hükümetlerinin de halkın mesajına saygı duyarak bütçe kesintileri ve kemer sıkma politikalarının uygulanması önerisinde bulunduğunu sözlerine ekledi.

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Ruto, "214 Kenya vatandaşı olaylara karıştı ve çoğu hastaneye kaldırıldı, 95'i tedavilerinin tamamlanmasıyla taburcu edildi. Sanıyorum 1 kişi hala yoğun bakımda, 14 kişi de hala hastanede" dedi.