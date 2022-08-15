Kendini 'yüzbaşı' olarak tanıtan birlikte yaşadığı kişi dolandırıcı çıktı

KAHRAMANMARAŞ'ta, Çiğdem Savran (23), 3 ay dini nikahla birlikte yaşadığı ve yüzbaşı olarak tanıdığı Arif S.'nin (33), kendisini ve kuzenini dolandırdığı iddiasıyla şikayetçi oldu.

KAHRAMANMARAŞ'ta, Çiğdem Savran (23), 3 ay dini nikahla birlikte yaşadığı ve yüzbaşı olarak tanıdığı Arif S.'nin (33), kendisini ve kuzenini dolandırdığı iddiasıyla şikayetçi oldu. Arif S.'nin yüzbaşı olmadığını, 18 suç kaydının bulunduğunu ve kendisiyle birlikteyken başka kadını da evlilik vaadiyle 350 bin lira dolandırdığını öğrenen Çiğdem Savran, "Çok profesyonel dolandırıcıymış" dedi.

Güzellik uzmanı Çiğdem Savran, 14 Mayıs'ta İstanbul'da tatildeyken, hiç tanımadığı Arif S.'den, sosyal medyadan 'Merhaba' mesajını aldı. Kendisini Jandarma Pilot Yüzbaşı olarak tanıtan Arif S. ile Çiğdem Savran arasında duygusal yakınlaşma oldu ve çift dini nikahla birlikte yaşamaya başladı. Savran, 3 ayın sonunda ayrılıp, savcılığa ve emniyete giderek Arif S.'nin kendisini dolandırdığını ve tehdit ettiğini öne sürüp şikayetçi oldu.