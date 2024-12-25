Kazakistan'da Azerbaycan havayollarına ait yolcu uçağı düştü
Bakü-Grozni seferi yapan Azerbaycan havayollarına ait yolcu uçağı, Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düştü. 67 yolcusu ve 5 mürettebatı olduğu öğrenilen uçağın bir kuş sürüsüne çarpması sonucu düştüğü belirtildi. Kazakistanlı yetkililer, uçak kazasında 6 kişinin sağ kurtulduğunu da duyurdu.
Kazakistan'da Azerbaycan havayollarına ait yolcu uçağı, Aktau kenti yakınlarında düştü. Düşmeden önce acil iniş talep ettiği öğrenilen uçağın içinde 67 yolcu ve 5 mürettebatın olduğu bildirildi. Grozni'deki sis nedeniyle rotası değiştirilen uçak, Bakü'den Çeçenistan'a gidiyordu. Kazanın uçağın bir kuş sürüsüne çarpması sonucu meydana geldiği belirtildi.
KAZADA KURTULANLAR VAR
Kazakistan Acil Durum Bakanlığı, düşen uçağın Azerbaycan'ın başkenti Bakü'den Grozni'ye gitmekte olduğunu aktardı. Yetkililer, kazada 6 kişinin kurtulduğunu söyledi.
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