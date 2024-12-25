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Kazakistan'da Azerbaycan havayollarına ait yolcu uçağı düştü

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Bakü-Grozni seferi yapan Azerbaycan havayollarına ait yolcu uçağı, Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düştü. 67 yolcusu ve 5 mürettebatı olduğu öğrenilen uçağın bir kuş sürüsüne çarpması sonucu düştüğü belirtildi. Kazakistanlı yetkililer, uçak kazasında 6 kişinin sağ kurtulduğunu da duyurdu.

Kazakistan'da Azerbaycan havayollarına ait yolcu uçağı, Aktau kenti yakınlarında düştü. Düşmeden önce acil iniş talep ettiği öğrenilen uçağın içinde 67 yolcu ve 5 mürettebatın olduğu bildirildi. Grozni'deki sis nedeniyle rotası değiştirilen uçak, Bakü'den Çeçenistan'a gidiyordu. Kazanın uçağın bir kuş sürüsüne çarpması sonucu meydana geldiği belirtildi.

KAZADA KURTULANLAR VAR

Kazakistan Acil Durum Bakanlığı, düşen uçağın Azerbaycan'ın başkenti Bakü'den Grozni'ye gitmekte olduğunu aktardı. Yetkililer, kazada 6 kişinin kurtulduğunu söyledi.

Ayrıntılar geliyor...

Kazakistan'da Azerbaycan havayollarına ait yolcu uçağı düştü
Haberler.com / Mahmut Ekinci - Güncel
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Yorumlar (8)

Haber Yorumlarınecip özyılmaz:

Geçmiş olsun kardeşlerimize

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Haber YorumlarıSerkan Aslan:

Bir Türk olarak Azerbaycan hiçbir zaman benim kardeşim değildir içinde Kazakistan yoktur inşallah İsrail'e yardım eden Azerbaycan umurunda değil kardeş değilim

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Haber YorumlarıCumali Keleş:

kuranı kerime iman etmeyenlerin sonu yaklaşıyor 2025 start verildi

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Haber Yorumlarıoguz ates:

İsrail'e destek olan azerbeycan utanıyorum kardes olduğumuz için zulme rıza zulümdür bu katliama ortak olmuş sunuzdur Allah iyi demez

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Haber YorumlarıMGk:

Bu kadar olay üst üste tesadüf mü sanki gizli bir savaş var geçmiş olsun Azerbaycan

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Haber YorumlarıVEFA:

Azeri kardeşlerimiz İsrail`le karşı derin bir VEFA, kadirşinaslık örneği sergiledi. Allah onları her türlü musibetlerden korusun. Çok geçmiş olsun!!

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