Kazakistan'da Azerbaycan havayollarına ait yolcu uçağı düştü

Kazakistan'da Azerbaycan havayollarına ait yolcu uçağı, Aktau kenti yakınlarında düştü. Düşmeden önce acil iniş talep ettiği öğrenilen uçağın içinde 67 yolcu ve 5 mürettebatın olduğu bildirildi. Grozni'deki sis nedeniyle rotası değiştirilen uçak, Bakü'den Çeçenistan'a gidiyordu. Kazanın uçağın bir kuş sürüsüne çarpması sonucu meydana geldiği belirtildi.

KAZADA KURTULANLAR VAR

Kazakistan Acil Durum Bakanlığı, düşen uçağın Azerbaycan'ın başkenti Bakü'den Grozni'ye gitmekte olduğunu aktardı. Yetkililer, kazada 6 kişinin kurtulduğunu söyledi.

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