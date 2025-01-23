Oğlunu vurup kendini eve kilitlemişti! Dehşet anının görüntüleri ortaya çıktı

Babası Volkan Koç'un tüfeğinden çıkan saçmalarla vurulan 8 yaşındaki Demir Koç son yolculuğuna uğurlandı.

BABASI KORKUNÇ OLAYDAN SONRA KENDİNİ EVE KİLİTLEMİŞTİ

Olay, 20 Ocak'ta saat 11.00 sıralarında, Melikgazi ilçesi Gesi Fatih Mahallesi Fetih Sokak'taki 14 katlı binanın 2'nci katında meydana geldi. 3 suç kaydı olan babası Volkan Koç'un tüfeğinden çıkan saçmaların isabet ettiği Demir Koç yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla adrese itfaiye, polis, sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından Demir Koç, Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayın ardından kendisini eve kilitleyen Volkan Koç, ağabeyi Gökhan Koç'un da desteğiyle 4 saat süren ikna çalışmasıyla polis ekiplerine teslim oldu.

TUTUKLANAN BABA: 'KAZA SONUCU' OĞLUMU VURDUM

Volkan Koç, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Volkan Koç'un ifadesinde silahını temizlerken ateş aldığı ve kaza sonucu oğlunu vurduğunu söylediği belirtildi.

8 YAŞINDAKİ DEMİR KURTARILAMADI

Başından yaralanan Demir Koç, tedavi gördüğü hastanede 2 gün sonra yaşamını yitirdi. Demir Koç'un cenazesi, Kayseri Devlet Hastanesi'ndeki otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alınarak, Hulusi Akar Camisi'ne getirildi. Koç için burada kılınan cenaze namazına ailesi, yakınları ve çok sayıda kişi katıldı. Demir Koç, Erkilet Mezarlığı'nda toprağa verildi.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Diğer yandan olayın ardından yaşananların güvenlik kamera kayıtları ortaya çıktı. Görüntülerde Volkan Koç'un oğlu Demir'i kucağında binadan çıkardığı ve sağlık ekiplerine teslim ettiği görüldü. Volkan Koç'un çocuğunu teslim ettikten sonra binaya tekrar girip, kendini eve kilitlediği kamera kayıtlarına yansıdı.