Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir kadın, kavga ettiği eski sevgilisini sokak ortasında silahla boğazından vurdu. Olay sonucunda yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikesi devam ediyor. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kavga ettiği eski sevgilisini silahla boğazından vurdu

AYDIN - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde E.A. isimli bir kadın, kavga ettiği eski sevgilisi M.T.'yi sokak ortasında silahla boğazından vurdu.

Olay, Kuşadası ilçesi Hacıfeyzullah Mahallesi'nde saat 19.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre E.A. isimli bir kadın Yedieylül İlkokulu önünde eski sevgilisi olduğu öğrenilen M.T. ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce E.A., yanındaki silahla M.T.'yi vurdu. Boğazından vurulan M.T. kanlar içinde yere yığılırken, silah sesini duyan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan M.T.'yi, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Polis, geniş güvenlik önlemi alırken, olay yeri inceleme ekipleri çalışma başlattı. Eski sevgilisini vuran E.A. isimli kadın Asayiş Büro Amirliği'ne bağlı ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alınırken, vurulan M.T.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Öte yandan polis ekiplerince yapılan incelemede E.A.'dan alınan silahın yanı sıra vurulan M.T.'nin aracından da ayrı bir silah bulundu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.