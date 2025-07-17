Kartalkaya davasında 10. celsede ara karar! Tutuklu sayısı 20'ye yükseldi

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 36'sı çocuk 78 kişinin hayatını kaybettiği, 133 kişinin yaralandığı Grand Kartal Otel yangınına ilişkin görülen davada mahkelem 10. celsede ara kararını verdi. 19'u tutuklu 32 sanığın yargılandığı davada İtfaiye personeli İrfan Acar'ın tutuklanmasıyla dosyadaki tutuklu sayısı 20'ye yükseldi.

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesince, Bolu Sosyal Bilimler Lisesinin spor salonunda özel olarak oluşturulan alanda görülen duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar, yangında yaralananlar ile hayatını kaybedenlerin aileleri, sanık yakınları ve taraf avukatları katıldı. Salonun içi ve çevresinde kolluk kuvvetlerince geniş güvenlik önlemi alındı, yerleşke etrafındaki cadde ve sokaklar trafiğe kapatıldı. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile kayıt altına alınan duruşmada, müşteki ve sanıkların ardından taraf avukatlarının beyanları dinlendi.

İFTFAİYE ERİ TUTUKLANDI

Ara kararını açıklayan mahkeme, itfaiye personeli İrfan Acar'ın tutuklanmasına hükmederken aşçı Faysal Yaver'in adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi. 5 sanık hakkında ise ev hapsi kararı verilirken bir sonraki duruşma 22 Eylül'e ertelendi.

TUTUKLANAN İTFAİYE ERİ BAYILMIŞTI

Tutuklanan Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü personeli sanık İrfan Acar'ın savunma yaptığı sırada bir anda fenalaşmış ve kürsüsünde bayılmıştı. Duruşmaya ara verilmesinin ardından salon boşaltılmış. Salon dışındaki alana çıkan Acar'ın kardeşi M. Acar, fenalık geçirmişti.

BAKAN ERSOY HAKKINDAKİ TALEP REDDEDİLDİ

Davada Kültür ve Turizm Bakanı, Etstur sahibi Mehmet Nuri Ersoy hakkında suç duyurusunda bulunulması, Ersoy'un Turizm ve Kültür Bakanı olarak tanık sıfatıyla dinlenmesi talepleri reddedildi.

SONRAKİ DURUŞMA 22 EYLÜL'DE

Tutuklu sanıklardan mutfak çalışanı Faysal Yaver'in adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verildi. Geri kalan tüm sanıkların tutukluluk hallerinin devamına hakkında ev hapsi adli kontrol tedbir kararı bulunan sanıklar hakkındaki adli kontrol tedbirlerinin devamına karar verildi. Sonraki duruşma 22 Eylül'de görülecek