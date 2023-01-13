Kartal'daki 2 kadının cinayet zanlısı tutuklandı

Kartal'da bir evde 2 genç kadını öldürdükten sonra intihara kalkışan Mustafa P., "kadına karşı kasten öldürme" suçundan tutuklandı. Olayın aldatma şüphesiyle başlayan bir tartışma sonrası yaşandığını iddia eden şahıs, "Hatırladığım sadece Cansu'nun ve Dilara'nın uyuduklarıydı ve elimden kan aktığını hissettim. Banyoya gittim, elimde kan olduğunu gördüm" dedi.

Çifte cinayetin ardından intihar girişiminde bulunan ve kaldırıldığı hastanedeki tedavisi sonrasında gözaltına alınan Mustafa P., ifade işlemlerinin tamamlanmasıyla Anadolu Adalet Sarayı'na gönderildi. Savcılık sorgusunun ardından tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilen şüpheli, buradaki sorgusunda, Dilara Gültay'ın kız arkadaşı olduğunu ve olay günü aldatma şüphesiyle aralarında tartışma yaşandığını iddia etti.

"ELİMDE KAN OLDUĞUNU GÖRDÜM"

Mustafa P., bir süre sonra Gültay'ın arkadaşı Cansu Demirel'in de arkadaşını sormak için eve geldiğini belirterek, "Hatırladığım sadece Cansu'nun ve Dilara'nın uyuduklarıydı ve elimden kan aktığını hissettim oda karanlıktı, ışıkları açmamıştım. Banyoya gittim, elimde kan olduğunu gördüm." ifadelerini kullandı.

EVE DÖNÜP BİLEKLERİNİ KESMİŞ

Bir süre sonra köprüden atlayarak intihar etmek için taksiye bindiğini anlatan şüpheli, köprüde yaya geçişi olmadığı için eve dönerek bileklerini kestiğini, ardından da sağlık ekiplerine haber verdiğini söyledi. Mustafa P., daha önce de intihar girişiminde bulunduğunu, kendisine verilen psikiyatrik ilaçları kullanmadığını, hastaneye yatmayı da kabul etmediğini kaydetti.

TUTUKLANDI

Hakimlik, şüphelinin iki kez "kadına karşı kasten öldürme" suçunu işlediğine dair somut deliller bulunduğu gerekçesiyle tutuklanmasına hükmetti.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne 9 Ocak'ta bilekleri kesilmiş halde giden Mustafa P., Cumhuriyet Mahallesi Pelin Sokak'taki evinde iki kadının ölü olarak bulunduğunu söylemişti. Söz konusu adrese giden ekipler, Dilara Gültay (23) ve Cansu Demirel'in (30) cansız bedeniyle karşılaşmış ve olayla ilgili soruşturma başlatılmıştı.