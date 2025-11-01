Kars'ta Soğuk Hava Etkili: Sıfırın Altında 7 Derece
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde gece hava sıcaklığı sıfırın altında 7 dereceye düştü. Araçlar ve bitkiler kırağıyla kaplanırken, bazı vatandaşlar araçlarını korumak için kilim örttü. Hamamlı köyü mevkisinde göletler buz tuttu.
Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 7 dereceye düştüğü ilçede, sabah arabaların camları ve bitkiler kırağıyla kaplandı.
Bazı vatandaşlar, araçlarını üzerine kilim örterek soğuktan korumaya çalıştı.
Hamamlı köyü mevkisinde küçük göletler buz tuttu. Kızıl sincaplar ve bir kızıl tilkinin Acısu Deresi'ndeki piknik alanında yiyecek araması görüntülendi.
