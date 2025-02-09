Karayipler'de 7.6 büyüklüğünde deprem! 12 ülkeye tsunami uyarısı

Karayipler'deki Cayman Adaları açıklarında 7.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu'na göre, sarsıntı yerel saat ile 18.23'te, 10 kilometre derinlikte kaydedildi.

Depremin merkez üssünün Cayman Adaları'nın başkenti olan George Town'un 209 kilometre güneybatısı olduğu aktarıldı.

BİRÇOK ÜLKE İÇİN TSUNAMİ UYARISI

Uluslararası Tsunami Bilgi Merkezi'nden yapılan açıklamada ise tsunami uyarısında bulunularak, "Bu deprem nedeniyle önümüzdeki 3 saat içinde Jamaika, Küba, Meksika, Honduras, Bahamalar, Haiti, Belize, Dominik Cumhuriyeti, Kolombiya, Panama, Porto Riko ve Kosta Rika tehlikeli tsunami dalgaları oluşabilir" ifadeleri kullanıldı.

ABD İÇİN RİSK YOK

ABD Ulusal Tsunami Uyarı Merkezi ise ABD anakarası için tsunami riskinin bulunmadığını, ancak Porto Riko ve ABD Virjin Adaları'nda tsunami dalgaları görülebileceğini duyurdu.