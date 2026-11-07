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Karabük, Düzce ve Sakarya'nın yüksek kesimleri kar altında kaldı

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Karabük, Düzce ve Sakarya'nın yüksek kesimleri kar altında kaldı
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Sakarya, Karabük ve Düzce'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu; Karabük-Bartın yolundaki Ahmetusta Geçidi ile Keltepe Kayak Merkezi beyaza büründü. Düzce Kardüz Yaylası'nda kar kalınlığı 15 santimetreye yaklaşırken Karayolları ekipleri geçitte küreme ve tuzlama yaptı.

Sakarya, Karabük ve Düzce'nin yüksek kesimlerinde kar etkili oldu.

Karabük- Bartın kara yolunun 1030 rakımlı Ahmetusta Geçidi ile kent merkezine 23 kilometre uzaklıktaki Keltepe Kayak Merkezi, yağışın ardından beyaz örtüyle kaplandı.

Karayolları ekipleri, Ahmetusta Geçidi bölgesinde kar küreme ve tuzlama çalışmaları gerçekleştirdi.

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Safranbolu ilçesine giden turist kafilesi de güzergahtan geçerken durup kar manzarasının fotoğrafını çekti.

Turist grubuna rehberlik eden İzzet Orhan Özdal, AA muhabirine, yağan karın keyfini çıkarmak için durduklarını belirterek, "Misafirlerimiz ilk defa geliyorlar, bayıldılar. Kar yağarken buranın çam ormanı görüntüsü eşsiz." dedi.

Bölgedeki kar yağışı ve oluşan manzara dronla görüntülendi.

Düzce

Düzce'de 3 gündür etkisini gösteren soğuk havanın yerini kar yağışına bırakmasıyla yüksek kesimler beyaz örtüyle kaplandı.

Kar yağışı, Kaynaşlı ilçesindeki Topuk, Kütüklü, Sinekli, Eğreltilik ve Sakarca yaylaları ile Dipsizgöl ve Bıçkıyanı köylerinde etkili oldu.

Gölyaka ilçesindeki 1830 rakımlı Kardüz Yaylası'nda ise kar yağışı 2 gündür aralıklarla devam ediyor.

Sarıçam, köknar, kayın ve gürgen ağaçlarıyla çevrili yaylalarda kar kalınlığı 15 santimetreye yaklaştı.

Sakarya

Sakarya'nın yüksek kesimlerine kar yağdı.

Hendek ilçesindeki 1725 rakımlı Dikmen Yaylası, gece etkili olan karın ardından beyaza büründü.

Kaynak: AA
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