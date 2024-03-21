Kara Yollarında Yavaş Gidilmesi ve Trafik İşaretlerine Uyulması Gerekiyor
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, İzmir- Manisa yolunun 8-10. kilometrelerinde Sabuncubeli Tüneli'nin sağ tüpü girişindeki heyelan önleyici fore kazık çalışmaları sebebiyle sağ şerit trafiğe kapatıldı. Bu bölgede ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor.
Mengen-Yeniçağa yolunun 24. kilometresindeki heyelan dolayısıyla Mengen-Yeniçağa istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Yeniçağa-Mengen istikametinden iki yönlü sürdürülüyor.
Aydıncık-Silifke yolunun 54-57. kilometrelerinde (Taşucu-Boğsak kesimi) yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Tokat- Niksar yolunun 36-38. kilometrelerinde şev tanzim çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.
Seydikemer- Söğüt yolunun 3-4. kilometrelerinde Söğüt istikametindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma Seydikemer istikametinden gidiş-geliş şeklinde izin veriliyor.
Çanakkale-Bandırma yolunun 44-46. kilometrelerinde muhtelif kesimlerdeki sanat yapısı çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.
Karakurt- Erzurum yolunun 16-18. kilometrelerindeki bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle trafik akışı tek şeritten kontrollü sağlanıyor.
Arhavi-Hopa-Sarp yolunun 20. kilometresinde şev temizliği ve çelik ağ uygulama çalışması dolayısıyla bölünmüş yolun Hopa-Sarp yönü trafiğe kapatıldı. Bu bölgede ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.
İzmit-Kandıra yolunun 58-60, Ermenek-Mut yolunun 10-30. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.