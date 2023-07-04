Kara Yollarında Yavaş Gidilmesi ve Trafik İşaretlerine Uyulması Gerekiyor

Kara yollarında yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle bazı kesimlerde yavaş gidilmesi ve trafik işaretlerine uyulması gerekmektedir. TEM Otoyolu, Anadolu Otoyolu, TAG Otoyolu, Çivril-Denizli yolunda yapılan çalışmalar sebebiyle ulaşım düzenlemeleri yapılmıştır. Ayrıca Sakarya-Düzce yolunda köprü yapım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılan bölüm bulunmaktadır. Nevşehir-Aksaray yolunda da yol yapım çalışmaları devam etmektedir. Zonguldak-Bartın-Kurucaşile yolunda da yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım düzenlemeleri yapılmıştır. Sivas-Zara yolunda köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yoluna aktarılmıştır. Elazığ-Diyarbakır yolunda da köprülü kavşak yapım çalışmaları devam etmektedir.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün (KGM) yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolunun Gümüşova Kavşağı-Kavacık Kavşağı arasında bulunan viyadüklerin genleşme derzi onarım çalışmaları nedeniyle 22.00-06.00 saatleri arasında şerit daraltması yapılıyor.

Anadolu Otoyolu'nun Kızılcahamam Kavşağı-Kahramankazan Kavşağı 17-31. kilometrelerinde hendek yapım çalışmaları nedeniyle İstanbul istikametinde sol şerit trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritlere yönlendiriliyor.

TAG Otoyolu'nun Gaziantep Batı Kavşağı-Kuzey Kavşağı kesimi 8-12. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım Gaziantep istikametinden iki yönlü sağlanıyor.

Çivril-Denizli yolunun 4-5. kilometrelerinde yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

İnegöl-Bozüyük yolunun 32-36. kilometrelerinde asfalt yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Sakarya-Düzce yolunun 12. kilometresinde Mudurnu Köprüsü yapım çalışmaları dolayısıyla Sakarya istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Düzce istikametinden iki yönlü sağlanıyor.

Nevşehir-Aksaray yolunun 4-10 ve 16-22. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü yapılıyor.

Zonguldak-Bartın il sınırı-Bartın-Kurucaşile yolunun 29-35. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Sivas-Zara yolunun 1-3. kilometrelerinde Numune Hastanesi Köprülü Kavşak yapım işi nedeniyle her iki yönde ulaşım servis yoluna aktarılıyor.

Elazığ- Diyarbakır yolunun 51-53. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.