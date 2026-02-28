Haberler

Orta ve Doğu Karadeniz'de kar etkili oldu

Orta ve Doğu Karadeniz'de kar etkili oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trabzon, Bayburt, Giresun, Ordu ve Artvin'de etkili olan kar yağışı nedeniyle birçok yol ulaşıma kapandı. Belediyeler, karla mücadele ve yol açma çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Trabzon, Bayburt, Giresun, Ordu ve Artvin'de kar aralıklarla etkisini sürdürüyor.

Trabzon'da kar nedeniyle kapanan 14 mahalle yolunda çalışma yürütülüyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, vatandaşların ulaşımda mağduriyet yaşamaması için ekiplerin çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü belirtildi.

Yüksek kesimlerde yol açma ve kar temizleme faaliyetlerinin 63 personel, 36 iş makinesi ve 6 destek araçla devam edildiği aktarılan açıklamada, çalışmalarda diyaliz hastalarının sağlık hizmetlerine ulaşmasına öncelik sağlandığı bildirildi.

Açıklamada, elektrik kesintisi yaşanan mahallelerde ise trafo yollarının açılması için Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş ekipleriyle koordineli çalışma yürütüldüğü kaydedildi.

Bayburt

Bayburt'ta etkili olan kar yağışının ardından kaldırımlar ve yollarda biriken karlar, kamyonlarla şehir dışına taşınıyor.

Bayburt Belediyesi ekipleri, beyaza bürünen kentte vatandaşların ve sürücülerin olumsuzluk yaşamaması için karla mücadele çalışması yürütüyor.

Çalışmalarda özellikle ana arterler, cadde, sokak ve kaldırımlar öncelikli olarak temizleniyor.

Giresun

Giresun'da kar ve soğuk hava etkisini sürdürdü.

Valilikten alınan bilgiye göre, merkezde 1, Alucra'da 6, Bulancak'ta 4, Çamoluk'ta 2, Dereli'de 29, Espiye'de 1, Keşap'ta 3 ve Yağlıdere'de 9 olmak üzere 55 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi ekipleri, iş makineleriyle kapalı yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Ordu

Ordu'da aralıklarla devam eden kar hayatı olumsuz etkiledi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, ortalama kar kalınlığının 118 santimetreyi bulduğu belirtildi.

Şehrin birçok noktasında heyelanların meydana geldiği aktarılan açıklamada, heyelan nedeniyle oluşan olumsuzlukları gidermek ve kar nedeniyle kapanan yolları ulaşıma açmak için ekiplerin yoğun mesai harcadığı vurgulandı.

Açıklamada, 600 personelin 417 araç ve iş makinesiyle sahada etkin çalışma gerçekleştirdiği ifade edildi.

Yüksek kesimlerde karın 200 santimetreye ulaştığı kentte 576 mahallenin yolunun ulaşıma açıldığı kaydedilen açıklamada, "Ekipler 69 hastanın ulaşımını sağlarken, vefat eden 21 vatandaşa cenaze hizmeti verdi. Küreme ve tuzlama çalışmaları ile ulaşımda yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçen ekipler tedbiri elden bırakmıyor." ifadeleri kullanıldı.

Artvin

Artvin'de etkili olan karın ardından il merkezinde 6, ilçelerden Ardanuç'ta 15, Şavşat'ta 35, Yusufeli'nde 5 olmak üzere 61 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi ekipleri, 48 personel ve 30 iş makinesiyle kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan kentin en önemli turizm merkezlerinden Kafkasör yaylasında kar kalınlığı 30, Atabarı Kayak Merkezi'nde de 90 santimetreye ulaştı.

Kaynak: AA / Duygu Avunduk
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ali Babacan'dan İran'a saldırı uyarısı: Türkiye hazırlıklı olmalı

Babacan'dan ABD ve İsrail'e tepki, Türkiye'ye uyarı
Kadıköy Boğası'nın 'Nişanlım' dediği Rabia olayının aslı astarı ortaya çıktı

Mustafa'nın "Nişanlım" dediği Rabia olayının aslı astarı ortaya çıktı
Ecel terleri döktüğümüz maçtan günler sonra ortaya çıkan görüntü

Sakin sakin otururken televizyonda gördüğüne dayanamadı
İran'dan bölgeyi yangın yerine çevirecek tehdit

İran'dan bölgeyi yangın yerine çevirecek tehdit
Ali Babacan'dan İran'a saldırı uyarısı: Türkiye hazırlıklı olmalı

Babacan'dan ABD ve İsrail'e tepki, Türkiye'ye uyarı
İran Dışişleri Bakanı Erakçi: Güçlü silahlı kuvvetlerimiz saldırganlara hak ettikleri dersi verecektir

Son açıklaması, savaşın hemen bitmeyeceğini gösteriyor
Emre Belözoğlu yönetimindeki Kasımpaşa kendi sahasında ağır yaralı

Fener maçı sonrası sahasında rezil oldu!