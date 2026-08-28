Kapıkule'de Son 3 Yılın Araç Çıkış Rekoru Kırıldı

EDİRNE Valisi Yunus Sezer, Türkiye'de yaz tatillerini geçirip Avrupa'da yaşadıkları ülkelere dönen gurbetçilerin yoğunluk oluşturduğu Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı'nda, 27 Ağustos'ta son 3 yılın araç çıkış rekorunun kırıldığını açıkladı. Vali Sezer, "22 Haziran'dan başlayan gurbetçi sezonumuzda şu ana kadar 4 sınır kapısından 3 milyon 700 bin yolcu ve 1 milyon araç giriş ve çıkışı oldu. Dün son üç yılın rekorunu kırdık, çıkış noktasında 5 bin 587 araç çıkışı oldu" dedi.

Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde yaşayıp yaz tatillerini Türkiye'de geçiren gurbetçilerin geri dönüş yolculuğu sürüyor. Türk vatandaşları, Türkiye'den ayrılırken Edirne'den Bulgaristan'a açılan Kapıkule ve Hamzabeyli ile Yunanistan'a açılan Pazarkule ve İpsala Sınır kapılarında yoğunluk oluşturuyor. Edirne Valisi Yunus Sezer, araç yoğunluğunun yaşandığı Kapıkule Sınır Kapısı'nda gurbetçilerle bir araya geldi. Sınır kapılarında gurbetçi yoğunluğunun sonuna yaklaşıldığını söyleyen Vali Sezer, "22 Haziran'da başlayıp eylülün ortasına kadar devam eden bir gurbetçi sezonumuz var. Şu ana kadar geçen seneden de daha iyi durumdayız. Beklemeler noktasında özellikle Bulgaristan'daki muhataplarımızla bakanlığımız vesilesiyle yapmış olduğumuz görüşmeler, aynı zamanda yerel olarak sürekli bir gelerek buradaki trafiği yönetme noktasındaki ortak iradenin sonuçlarını bir şekilde alıyoruz" dedi.

'KAPIKULE'DE SON 3 YILIN ARAÇ ÇIKIŞ REKORU KIRILDI'

Vali Sezer, 22 Haziran-27 Ağustos tarihleri arasında kentteki 4 sınır kapısından giriş ve çıkışlara yönelik rakamlar da paylaşarak, "22 Haziran'dan başlayan gurbetçi sezonumuzda şu ana kadar dört sınır kapımızdan 3 milyon 700 bin yolcu ve 1 milyon araç giriş ve çıkışı oldu. Bizim tahminlerimiz şu anda 60 bin kadar çıkış yapacak gurbetçimiz, hemşerimiz var. Onlar da önümüzdeki 10 günlük süreçte tekrar bulundukları ülkelere doğru dönüş yapacaklar. Geçen yıl yaşadığımız yoğunluğu bir hafta önce yaşamıştık. Dün Kapıkule Sınır Kapısı'nda son üç yılın rekorunu kırdık çıkış noktasında, 5 bin 587 araç çıkışı oldu. Bugün de yine bu yoğunluk nispeten devam ediyor. Bundan sonra da azalarak son 10 günlük sürece gireceğiz. Tüm bu dönemi kale aldığımız zaman, hesapladığımız zaman da geçen yıl 39 ortalama bekleme vardı. Bu sene bu rakam 30 dakikanın altına inmiş durumda, 27 dakika ortalamamız var. Bu pik yapan günlerde, geçen hafta çarşamba ve perşembe bu hafta yine çarşamba, perşembe, cuma gibi dönemlerde iki saatleri bulan beklemeler var" diye konuştu.

'SIKINTI YARATAN KONULARLA İLGİLİ DÜZENLEMELER YAPILDI'

Gurbetçi vatandaşların şikayetçi olduğu konularla ilgili de bakanlıklar düzeyinde gerekli çalışmaların yapıldığını kaydeden Vali Sezer, "Özellikle otoyol ve köprü geçiş ücretleriyle, trafik cezalarının yükümlülükte tahsiliyle ilgili bazı sıkıntılar vardı, özellikle mükerrer ödemeler noktasında. Bununla ilgili olarak da geçen hafta itibarıyla hem Ticaret Bakanlığımız hem de Hazine ve Maliye Bakanlığımız düzenlemeler yaparak bu noktadaki tereddüt oluşturan hususlar olarak şu anda herhangi bir sıkıntımız yok. Arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bin 471 gümrük ve emniyet personelimiz bu dönemde hizmet veriyorlar 24 saat esasına göre. Özellikle gümrükte 137 geçici personelimiz, yine emniyette de 90'a yakın geçici emniyet personelimiz burada bu dönemin hızlı ve seri bir şekilde giderilmesi, daha iyi hizmet verme adına görev yaptılar. Bu görevlerinde sezon sonuna kadar devam ettirecekler" dedi.

'ARKADAŞLARIMIZ TİTİZLİKLE ÇALIŞIYOR'

Vali Sezer, geride kalan süreçte, gümrük ve emniyet personelinin hem gurbetçilerin konforlu çıkışları hem de kaçakçılığın önlenmesiyle ilgili titizlikle çalıştığını kaydetti. Vali Sezer, "Bir taraftan da tabi burada dört tane gümrüğümüz var. Hem vatandaşlarımızın konforlu bir şekilde giriş ve çıkışını sağlama, hem de kaçak gümrük eşyası ve uyuşturucu noktasında da arkadaşlarımız yine aynı titizlikle devam ediyorlar aramalara. Şunu söyleyeyim; geçen yıl uyuşturucu yakalamalarında gümrük, emniyet, jandarma bir rekor kırmıştık. Bu sene geçen senenin yaklaşık aynı dönem olarak 4 katını yakalamış durumdayız. Onunla ilgili olarak tabi rakamlar yok. Daha sonraki dönemde onu da paylaşırız. Bu noktada da ciddi bir çalışma devam ediyor. Daha bu hafta itibariyle 400 kiloya yakın uyuşturucu yakalandı. Ben arkadaşlarımıza da hem vatandaşlarımızın geçiş noktasındaki konforları, rahatları ve hızları için olağanüstü çalışmaları hem de yine ülkemize uyuşturucu madde başta olmak üzere istenmeyen gümrük kaçak malzemelerini girişleri noktasında da göstermiş oldukları hassasiyetler için de teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı