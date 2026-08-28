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Geri dönüyor! Oosterwolde transferi iptal oldu

Geri dönüyor! Oosterwolde transferi iptal oldu
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Fenerbahçe'den Roma'ya transfer olmak üzere İtalya'ya giden Jayden Oosterwolde'nin transferi son anda çıkmaza girdi. Sağlık kontrolü ve resmi imza için Roma'da bulunan Oosterwolde ile temsilcisi, anlaşmanın askıya alınmasının ardından şehirden ayrıldı.

  • Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde'nin Roma'ya transferi, sahalara dönüş tarihindeki belirsizlik nedeniyle Roma tarafından askıya alındı.
  • Oosterwolde ve temsilcisi, sağlık kontrolü ve imza için gittikleri Roma'dan anlaşmanın askıya alınmasının ardından ayrıldı.
  • Roma'nın savunma hattı için alternatif isimlere yöneldiği ve Thilo Kehrer'in temsilcisiyle görüşme gerçekleştirdiği belirtildi.

Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde'nin Roma'ya transferinde beklenmedik bir gelişme yaşandı. İtalyan ekibine imza atmak üzere Roma'ya giden Hollandalı futbolcunun transferi askıya alındı.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Jayden Oosterwolde ve temsilcisi, sağlık kontrolü ve resmi imza için gittikleri Roma'dan anlaşmanın askıya alınmasının ardından ayrıldı.

İMZA İÇİN ROMA'YA GİTMİŞTİ

Roma ile Fenerbahçe arasında Oosterwolde transferi için anlaşma sağlanmasının ardından futbolcu ve temsilcisi işlemleri tamamlamak üzere İtalya'ya gitmişti. Oosterwolde'nin Roma'da sağlık kontrolünden geçmesi ve ardından resmi sözleşmeye imza atması planlanıyordu.

ROMA ANLAŞMAYI ASKIYA ALDI

Ancak transfer sürecinde beklenmedik bir gelişme yaşandı. Roma, Oosterwolde'nin sahalara dönüş tarihindeki belirsizlik nedeniyle anlaşmayı askıya aldı. Hollandalı futbolcunun 3-4 hafta içerisinde takımla çalışmalara başlamasının, tam olarak sahalara dönüşünün ise 6-8 haftayı bulmasının beklendiği belirtilmişti.

OOSTERWOLDE VE TEMSİLCİSİ ROMA'DAN AYRILDI

Transferin askıya alınmasının ardından Oosterwolde ve temsilcisi de Roma'dan ayrıldı. Böylece sağlık kontrolü ve resmi imza için İtalya'ya kadar giden 24 yaşındaki savunmacının Roma transferi şimdilik gerçekleşmedi. Roma'nın savunma hattı için alternatif isimlere yöneldiği ve Thilo Kehrer'in temsilcisiyle görüşme gerçekleştirdiği belirtilmişti.

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