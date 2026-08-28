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Cumhurbaşkanı Erdoğan iddiası sonrası önce serbest bırakıldı sonra tutuklandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan iddiası sonrası önce serbest bırakıldı sonra tutuklandı
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Aydın Denge Gazetesi'nin sosyal medya hesabından yapılan 'Erdoğan vefat etti' paylaşımı nedeniyle başlatılan soruşturmada adli kontrolle serbest bırakılan gazeteci İrem Delice, savcılığın itirazı üzerine yeniden gözaltına alınarak tutuklandı. Soruşturma kapsamında gazetenin temsilcisi ve diğer çalışanlar hakkında da adli işlemler yapılmıştı.

Aydın Denge Gazetesi'nin sosyal medya hesabından Gülşen Erdoğan, isimli kişinin vefat duyurusunun "Erdoğan vefat etti" başlığıyla duyurulması ardından "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamasıyla başlatılan soruşturma kapsamında gazetenin temsilcisi Emin Aydın, Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Yeşim Ülker, muhabir İslam Keleş ve İrem Delice gözaltına alındı.

SERBEST BIRAKILMIŞTI

Emniyetteki gözaltı işlemlerinin ardından İslam Keleş serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen Emin Aydın, Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Yeşim Ülker ve İrem Delice, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

İTİRAZ ÜZERİNE TUTUKLANDI

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kararar itiraz etmesi üzerine İrem Delice hakkında yeniden gözaltı kararı verildi. Delice, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: ANKA
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