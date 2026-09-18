Kapadokya'daki tarihi duvar resimlerinin korunması ve araştırılmasına yönelik seminer düzenlendi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Nevşehir'de, "Kapadokya Duvar Resimlerinin Korunması ve Araştırılmasına Dair Yapılan Çalışmalar" konulu seminer gerçekleştirildi.

Nevşehir Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvarı Müdürlüğünce Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Vali Şinasi Kuş Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Türkiye'nin yanı sıra İtalya ve Japonya'dan uzman ve akademisyenlerin katıldığı etkinlikte, Kapadokya'da yürütülen restorasyon ve konservasyonların anlatıldığı kısa film izlendi.

Vali Yardımcısı Mücahit Öztürk, programdaki konuşmasında, Kapadokya'nın kültürel mirasının korunması amacıyla farklı disiplinlerden uzmanların bir araya geldiği etkinliğin, bölgenin geleceği açısından önemli olduğunu söyledi.

Valilik olarak bölgenin kültürel mirasını korumaya yönelik çalışmalara destek sunmayı sürdüreceklerini ifade eden Öztürk, "Bölgemizde 6 kilisede uzun yıllardan beri devam eden güncelleme ve koruma çalışmaları var. Bu çalışmaların bilimsel yöntemlerle, alanında uzman kişilerce gerçekleştirilmesinden mutluluk duyuyoruz. Bu seminerler işbirliklerine ve tecrübe paylaşımlarına ciddi bir katkı sağlıyor." dedi.

NEVÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mutluhan Akın da Kapadokya'da yürütülen çalışmalarda koruma ve konservasyon yöntemlerinin yansıtılmasının yanı sıra dijital belgeleme uygulamalarının da yapıldığını vurguladı.

Seminerde Kapadokya'daki duvar resmi mirasının araştırılması, belgelenmesi, korunması ve gelecek kuşaklara aktarılmasına yönelik çalışmaları ele alacaklarını aktaran Akın, şunları kaydetti:

" Kapadokya'nın zengin kültürel dokusu, eşsiz doğal oluşumları ve çok katmanlı tarihsel mirası akademik çalışmalarımıza önemli bir zemin hazırlamaktadır. Her geçen yıl güçlenen bu bilimsel buluşma, ülkemiz ve farklı ülkelerden gelen uzmanların katılımlarıyla Kapadokya'nın kültürel mirasına yönelik bilgi ve deneyim paylaşımını geliştirmektedir. Nevşehir'de yürütülen koruma ve konservasyon projesinden beşine üniversitemiz doğrudan bilimsel katkı sunmaktadır. Bu seminerin yürütülen araştırma ve uygulamanın değerlendirilmesine, yeni işbirliklerinin oluşturulmasına ve bilimsel bilgi birikiminin gelecek kuşaklara aktarılmasına katkı sağlayacağına yürekten inanıyorum."

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Laboratuvar Şube Müdürü Nilüfer Babacan da disiplinlerarası güçlü işbirliğinin yürütülen çalışmaların niteliğini yükselttiğini dile getirdi.

Bu eşsiz mirası koruma çalışmalarında özellikle İtalyan ve Japon bilim insanları ile yürüttükleri ortak projelerden ve uluslararası uzmanlık dayanışmasından memnuniyet duyduklarını belirten Babacan, "Bilimsel dayanışmayı kültürel-diplomasi alanında da sürdürüyoruz. 2027 yılında Tokyo Ulusal Müzesi'nde açmayı planladığımız Taştepeler temalı sergi, ülkelerimiz arasındaki güçlü diplomatik ve kültürel bağların en somut göstergesidir. İtalya ve Japonya ile yürüttüğümüz bu çok yoğunluklu işbirliğini son derece önemsiyoruz. Seminerin, sahadaki tecrübelerin paylaşılması ve yeni işbirliklerine zemin hazırlaması açısından kıymetli buluyoruz." diye konuştu.

İtalya Tuscia Üniversitesi Kültürel Miras Alanı Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Paola Pogliani de üniversitelerinden geçmiş yıllarda farklı ekiplerin bölgedeki tarihi kiliselerde restorasyon ve konservasyon çalışmalarına katılarak, deneyimlerini bölgenin kültürel mirasına yansıttıklarını söyledi.

Etkinliğin tecrübe ve deneyimlerin paylaşılması açısından değerli olduğunu ifade eden Pogliani, şunları söyledi:

" Kapadokya'daki yumuşak tüf kayanın ömrünü uzatmaya yönelik etkili yöntemlerin belirlenmesi amacıyla çevresel izleme çalışmaları ile yüzey işlemlerinin değerlendirilmesi sürekli olarak yürütülüyor. Bu çalışmalar sayesinde 6. yüzyıldan 13. yüzyıla kadar 800 yıllık döneme yayılan kilisedeki incelemeler ve analizler aracılığıyla Kapadokya'daki duvar resimleri hakkında derinlemesine bilgi edinildi. Seminer programında, bölgenin resim mirasının korunmasına yönelik araştırma ve restorasyon çalışmalarının sonuçlarını ele alacağız."

Etkinlik, Keşlik Manastırı'nın Kapadokya kiliseleri için sürdürülebilir bir konservasyon modeli olarak değerlendirilmesi oturumu ve Meryem Ana Kilisesi duvar resimleri konservasyon projesine ilişkin sunumla devam etti.

Kaynak: AA