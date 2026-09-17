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Arnavutköy'de 12 yaşındaki çocuğu boş arazide darbettiler; 3 gözaltı

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Arnavutköy'de 12 yaşındaki çocuğu boş arazide darbettiler; 3 gözaltı
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ARNAVUTKÖY'de bir çocuk, M.M.'nin (15) yerini ailesine söylediği gerekçesiyle okul çıkışında arkadaşları tarafından boş araziye götürülerek darbedildi.

ARNAVUTKÖY'de bir çocuk, M.M.'nin (15) yerini ailesine söylediği gerekçesiyle okul çıkışında arkadaşları tarafından boş araziye götürülerek darbedildi. Olaya ilişkin 3 çocuk gözaltına alındı.

Olay, 14 Eylül'de İslambey Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 5'inci sınıf öğrencisi A.H.(12), arkadaşı olan M.M.'nin yerini ailesine söyledi. Bunun üzerine okul çıkışında arkadaşı C.K.(12) tarafından okulun çevresindeki boş araziye götürüldü. Burada M.M. cep telefonuyla görüntü çekerken, A.H. ise C.K. ve 14 yaşındaki M.A.T. tarafından dakikalarca darbedildi. Olayın ardından A.H.'nin yüzünde ve vücudunun çeşitli bölgelerinde morluklar oluştu.

DARBEDERKEN TELEFONLA KAYIT ALDILAR

Çocuğun darbedildiği anlar M.M. tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, saldırıya uğrayan A.H.'nin kendisini darbeden çocuklara hastalığı olduğunu söylemesine rağmen saldırının devam ettiği görüldü.

3 ÇOCUK GÖZALTINA ALINDI

Ailenin şikayeti üzerine Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Çocuk Büro Amirliği ekipleri, yaptığı çalışmada M.M., C.K., ve M.A.T. isimli yaşı küçük şüphelileri gözaltına alındı. Yakalanan çocukların emniyetteki işlemlerinin ardından yarın 'Kasten yaralama', 'Tehdit', 'Hakaret' ve 'Özel hayatın gizliliğinin ihlali' suçlarından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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