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Kamu Başdenetçisi Malkoç, BAİBÜ Hukuk Fakültesi Açılış Dersini Verdi

Kamu Başdenetçisi Malkoç, BAİBÜ Hukuk Fakültesi Açılış Dersini Verdi
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Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nin Hukuk Fakültesi açılış dersi, Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç'un katılımıyla gerçekleştirildi. Rektör Alişarlı, öğrencilere dil öğreniminin önemini vurgularken, Malkoç da hukuk eğitiminin ve insan haklarının önemine dikkat çekti.

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) Hukuk Fakültesi 2024-2025 eğitim öğretim döneminin açılış dersini verdi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, fakültedeki açılış dersine Malkoç'un yanı sıra Bolu Valisi Abdulaziz Aydın, Bolu Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Cansever, BAİBÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Coşkun Karaca, il protokolü, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Rektör Alişarlı, burada yaptığı konuşmada, öğretim hayatlarında başarılar dilediği öğrencilere dil öğreniminin önemini vurgulayarak, üniversitenin geçmişini ve "Her Yaş Dostu Üniversite" yaklaşımını anlattı.

Adaletin, İslam inancı ve Türk medeniyeti için ne denli önemli olduğuna işaret eden Alişarlı, Filistin'de yaşanan olaylara değindi ve İsrail'in işlediği soykırım suçlarını kınadı.

Karaca da üniversitenin kurucusu merhum iş insanı İzzet Baysal'ı rahmetle andı. Fakültenin tarihi ve modern mimari özelliklerine dikkat çeken Karaca, "Hukuk fakültemiz, Türkiye'nin en modern hukuk fakültesi binalarından biri." ifadesini kullandı.

Kamu Başdenetçisi Malkoç, Fakültenin açılış dersini vermek üzere kürsüye gelerek, yeni akademik yılın başarılara vesile olmasını diledi.

Türkiye'deki üniversite sayısı ve öğrenci yoğunluğu hakkında bilgiler veren Malkoç, hukuk fakültelerinin adalet, hukuk ve insan hakları konularında aktif rol oynamasının öneminden bahsetti.

Hukukçuların iş süreçlerini denetleyebileceği sistem inşa etmenin gerekliliğine vurgu yapan Malkoç, öğrencilere en az bir batı ve doğu dili öğrenmeleri tavsiyesinde bulundu.

Programın son bölümünde katılımcılardan gelen soruları yanıtlayan Malkoç'a, Alişarlı ve Karaca plaket takdim etti. Malkoç da "İnsan Hakları Gazze Raporu" ve "Akademik Ombudsman" dergisini Alişarlı'ya hediye etti.

Kaynak: AA / Mehmet Emin Gürbüz - Güncel

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